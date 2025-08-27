تخريج دفعة جديدة من الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية ببني سويف

شهد مجمع مراكز التدريب ببني سويف “طيبة تكنولوجى للتلمذة الثانوية الصناعية” حفل تكريم الخريجين الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية للعام 2025 /2026 ، وهى الدفعة العاشرة التي يتم تخريجها من مجمع بني سويف، تحت رعاية اللواء مهندس إيهاب عبد الله الشناوي رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة.

جاء ذلك بحضور المهندس، عثمان محمد أحمد عثمان مدير المجمع والدكتور، محمود الزوكي ممثلاًعن مجلس إدارة طيبة تكنولوجي والمهندسة منال جمعة أمين مدير عام منطقة شمال الصعيد ومسئولي وقيادات المنطقة ، صابرين عبد الرحمن مدير إدارة الرعاية الاجتماعية بالمنطقة ومسئولو منطقة شمال الصعيد : أحمد عبد المحسن، أحمد صادق وحمادة عبد الحكيم وعدداً من القيادات المحلية والطبيعية والإعلامية بمحافظة بنى سويف ، وأولياء أمور الخريجين .

تضمن الحفل الذي بدأ بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاه قراءة آيات من الذكر الحكيم بصوت أحد الخريجين ، تكريم الحاصلين على دبلوم التلمذة الصناعية وتسليمهم شهادات التقدير ، كما تم تسليم دروع التفوق لأوائل الدفعة ، بالإضافة إلى تسليم بيانات النجاح للخريجين، وحرصهم على التقاط الصور التذكارية مع إدارة المجمع.

أشاد جميع الحاضرين بالتطوير الذى يشهده المجمع بعد الشراكة مع (شركة طيبة للدراسات التكنولوجية ) وتماشياً مع تأكيد قيادة المصلحة واللواء أ.ح. مهندس إيهاب عبد الله الشناوى رئيس المصلحة على أن تكون هذه الفترة هى بمثابة فترة رخاء للمصلحة وجميع مراكزها ، ويأتى ذلك فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم التعليم الفني والتكنولوجي ، وبالمتابعة الدقيقة من السيد الفريق / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل لما يتم إنجازه فى هذا الملف الحيوى والذى يستحق كل هذا الدعم والرعاية والاهتمام من القيادة السياسية .

من جانبه قال المهندس عثمان محمد عثمان مدير المجمع في كلمته أن اليوم كان يوماً جميلاً مليئاً بالحماس والزهو،حيث اختلطت فيه مشاعر الفخر بأبنائنا الخريجين بالمشاعر الإيجابية نحو انتمائنا جميعاً لهذا البلد العظيم والذى لا تتمثل عظمته وقوته فى النيل والأهرامات فقط .. ولكن أبناء وشباب هذا الوطن هم المصدر الحقيقى للقوة والعظمة،فكلنا جنود فى مواقعنا ، مصدر قوتنا هو يقيننا بعظمة وطننا وسعينا الدائم نحو رفعة شأنه والحفاظ عليه.

بينما أكد المدير التنفيذي لـ طيبة تكنولوجي للتلمذة الثانوية الصناعية الدكتور محمود الزوكي، إن المدرسة توفر بيئة تعليمية حديثة تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتدريب العملي في مجالات مختلفة ومتنوعة مما يساعد الطلاب على اكتساب مهارات تقنية مطلوبة في سوق العمل.

وأشار " الزوكي " في كلمته أمام الخريجين ، إلى أن المدرسة تعتمد على مناهج متطورة ومعامل مجهزة بأحدث الأدوات لتعزيز الفهم التطبيقي والاستعداد المهني , بإشراف فريق متخصص ، لكي نحرص على تنمية قدرات الطلاب وإعدادهم لمستقبل واعد في المجالات التكنولوجية والصناعية.