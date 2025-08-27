سعد الصغير يتوجه إلى السعودية : توكلنا على الله

شارك المطرب الشعبي سعد الصغير، صورة له على حسابه الشخصي بموقع إنستجرام أثناء سفره إلى السعودية وعلق سعد الصغير على الصورة قائلاً: “توكلنا على الله إلى المملكة العربية السعودية ”.

شمس : سعد الصغير خطفني

ونشرت الراقصة شمس عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو، كشفت فيه عن تعرضها للاختطاف علي يد طليقها سعد الصغير، قبل عدة سنوات.

وقالت شمس: سعد الصغير خطفي.. خطفوني من إسكندرية للقاهرة، ومضّاني سعد الصغير على وصولات أمانة على بياض، وعقد زواج إنه تزوجني ولم يمسسني.

وتابعت شمس: سعد الصغير ضربني، وعملت بلاغ في مديرية أمن الإسكندرية، فبعت لي بلطجية هددوني، وأنا بطلب التحقيق معاه، وبسأل النقابة إزاي بتشغله بعد كل ده؟.

وكانت قد وجهت الراقصة شمس المغربي طليقة الفنان سعد الصغير رسالة له بعد حصوله على حكم حبسه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات.

ونشرت شمس عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك مجموعة من الصور رفقة الفنان سعد الصغير ،وكتبت معلقة: “يمهل ولا يهمل ومن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره اللهم لا شماته عمري ما بطلت أدعي وأحسبن عليك أنت دمرت حياتي وأذتني كتير وعملت فيا الا عمر ما يتخيله بشر أتكلمت في شرفي وعرضي وقطعت بنتي حتت وهي مولوده حيه وقهرت قلبي عليها وضيعت مستقبلي ووسخت شرفي في الارض وأذتني في شغلي ومستقبلي عشان تذلني وأحتاجلك وكنت بتدبر لي كل شويه مصيبه عشان تحبسني”.