احتفظ بها.. هذه الأكلات تساعدك على التحكم في الكوليسترول

الحفاظ على صحة القلب وتوازن مستويات الكوليسترول أمرٌ أساسيٌّ للصحة العامة، ويُعدّ إدراج الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية في نظامك الغذائي اليومي من أبسط الطرق لتحقيق ذلك، تحتوي بعض الخضراوات على مركبات طبيعية تُساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار (LDL)، ودعم ضغط الدم الصحي، وحماية الأوعية الدموية من الإجهاد التأكسدي، من الخضراوات الورقية إلى الجذور الملونة، تُوفّر هذه الأطعمة المفيدة للقلب مجموعةً من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والألياف التي تعمل معًا لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

أكلات للحفاظ على صحة القلب

- البروكلي

عرف البروكلي على نطاق واسع بقدرته على دعم صحة القلب، فهو يحتوي على السلفورافان، وهو مضاد أكسدة قوي يساعد على خفض مستوى الكوليسترول السيئ (LDL) ويحمي الأوعية الدموية من التلف، كما يدعم محتواه العالي من الألياف إدارة الكوليسترول عن طريق ربط الدهون في الجهاز الهضمي وتعزيز إخراجها.

يُعد البروكلي مصدرًا جيدًا لفيتامين ج والبوتاسيوم ومواد كيميائية نباتية أخرى تعمل معًا على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، يساعد طهي البروكلي على البخار على الاحتفاظ بهذه المركبات المفيدة، مما يجعله طريقة تحضير مثالية لتحقيق أقصى استفادة من فوائده المفيدة للقلب.

- الطماطم

تشتهر الطماطم بغناها بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يُقلل الإجهاد التأكسدي في الأوعية الدموية، ويدعم صحة القلب بشكل عام، يساعد تناولها بانتظام على تنظيم مستويات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، مع توفير البوتاسيوم وحمض الفوليك، اللذين يُسهمان في الحفاظ على ضغط دم صحي وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، تُوفر الطماطم المطبوخة، كمية أعلى من الليكوبين الحيوي، يُعدّ تضمين الطماطم في نظامك الغذائي - طريقة بسيطة وفعالة لتعزيز حماية القلب والأوعية الدموية.