مارجريت مجدي: مجال ريادة الأعمال تقدم في مصر ويبدأ من 18 عاما

قالت مارجريت مجدي عضو جمعية شباب رواد الأعمال إن في مصر يتم الحديث عن الشباب في فترة من 18 عام يبدأ مجال ريادة الأعمال، وذلك من خلال الاستثمار في فكرته وينضم للحضانات ومسارعات الأعمال وخلافه.

وأضافت مارجريت مجدي خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «آخر النهار» والمذاع عبر قناة «النهار» أن هناك كثرة في تلك الفئة العمرية وخاصة في صعيد مصر، موضحة أن الفترات الأخيرة شهدت ارتفاع في السن ما بين 25 إلى 35 عاما، ويكون الشاب قدم وافتتح أكثر من شركة.

تعزيز الخطوات الموجودة

ولفتت إلى أن الجمعية هدفها تعزيز الخطوات الموجودة على الساحة، وهناك مسارعات أعمال كثيرة في مصر، كما أن هناك كوادر كبيرة وقوية، وتقوم الجمعية بدور الوسيط.