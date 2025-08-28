أول ظهور لـ حمدي إسماعيل بعد خروجه من المستشفى | خاص

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير حمدي إسماعيل في منزله، في أول ظهور له مع أولاده بعد خروجه من المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.

وظهر الفنان مع أولاده وسط أجواء سعيدة و مبهجة و جو أسري في أول ظهور لهم.

وقال الفنان حمدي إسماعيل في لقاء خاص مع موقع صدي البلد الاخباري " انا الحمد لله بخير و سعيد جدا بشكر الجمهور شكرا لمحبتكم و شكرا دكتور أشرف زكي اخي و صديقي الغالي و بشكر الفنان منير مكرم.

و اضاف حمدي إسماعيل" الحمد لله انا بخير و الطبيب قالي اطمئن و أن باذن الله لن تتكرر الوعكة الصحية.



يذكر أن الفنان حمدي إسماعيل كان تعرض لنزيف في المخ تحت الشبكة العنكبوتية، ونقل على إثره إلى المستشفى ، ثم خرج ونقل إلى مستشفى آخر ودخل للعناية المركزة ثم خرج من المستشفى و عاد إلي المنزل



و يعتبر حمدي إسماعيل أحد الوجوه المميزة في الدراما المصرية، حيث قدّم العديد من الأدوار المؤثرة على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الفني. وقد برع في تجسيد شخصية الرجل البسيط، وأضفى على أدواره صدقًا خاصًا جعل حضوره مألوفًا ومحببًا لدى جمهور الشاشة الصغيرة.

ومن أبرز أعماله: العراف، مأمون وشركاه، ليالي الحلمية، ذئاب الجبل، نسل الأغراب، البرنس، حكيم باشا، والكتيبة 101.