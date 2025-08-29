أزمة تقترب من الحل.. لماذا تصدر سيف الدين الجزيري الترند؟

تصدر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الترند وذلك بعد اقتراب حل الأزمة الأخير حيث تصاعدت وتيرة الأزمة بين المدير الفني لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وسط تمسك كل طرف بموقفه.

لماذا تصدر سيف الدين الجزيري الترند؟

وتشير تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرر عرض سيف الدين الجزيري للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تهدف لاحتواء التوتر داخل صفوف الفريق والحفاظ على الانضباط الفني.

وكشف جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لمقربين منه، أنه أبلغ اللاعب رسميا بخروجه من حسابات المدير الفني، وأنه سيكون متاحا للرحيل في يناير.

وتعود جذور الخلاف إلى رفض الجزيري تغيير مركزه خلال إحدى الحصص التدريبية، حيث طلب منه فيريرا اللعب كجناح أيمن بدلا من مركزه المعتاد كمهاجم صريح، ما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين.

وتفاقم الموقف بعدما أعلن فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو، أن الجزيري خارج خططه الفنية تماما، مؤكدا أنه لن يعتمد عليه مستقبلا.

وفي ظل الأزمة، اكتفى الجزيري بتدريبات فردية تحت إشراف الجهاز المعاون، بعيدا عن المجموعة الأساسية، ما يعكس استمرار التوتر بينه وبين الجهاز الفني.

الزمالك يواصل التحضيرات لوادي دجلة

على صعيد آخر، يواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

واستهل الجهاز الفني، بقيادة فيريرا، الحصة التدريبية بمحاضرة فنية بالفيديو، هنأ خلالها اللاعبين بالفوز على فاركو، مطالبا بمواصلة الانتصارات والتركيز في المرحلة المقبلة.

كما شهد المران تدريبات تأهيلية واستشفائية بإشراف مدرب الأحمال راؤول لوبيز، بالإضافة إلى فقرات فنية وخططية نفذها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من اللقاء الأخير.

تدعيمات مرتقبة في ميركاتو الشتاء

وفي سياق آخر، بدأ الزمالك الإعداد المبكر لسوق الانتقالات الشتوي، حيث وضع مسؤولو النادي مركز الظهير الأيمن ولاعب الارتكاز الدفاعي (مركز 6) على رأس أولويات التدعيمات الفنية.

ورغم تعاقد النادي مع 10 صفقات في الميركاتو الصيفي، ترى الإدارة أن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمق في هذين المركزين، خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية المنتظرة.

ويتولى جون إدوارد الإشراف على هذا الملف بالتعاون مع الجهاز الفني، حيث بدأ بالفعل دراسة عدد من الأسماء المرشحة للتعاقد معها في يناير.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى تكوين فريق يمتلك دكة بدلاء قوية، توازي في مستواها العناصر الأساسية، بما يضمن الاستقرار الفني وتفادي الأزمات التي عانى منها الزمالك في السنوات الماضية.

انفراجة وشيكة في أزمة الجزيري

وفي تطور جديد، كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرب التوصل لحل ودي بين الجزيري وفيريرا، بعد تدخل عدد من المقربين لإقناع المدرب بالعفو عن اللاعب والسماح له بالعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الغندور أن فيريرا أبدى مرونة تجاه إنهاء الأزمة، لكنه اشترط أن يتقدم الجزيري باعتذار رسمي، تمهيدا لعودته إلى الفريق، مما يفتح الباب أمام إمكانية احتواء الخلاف في الأيام المقبلة.

