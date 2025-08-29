قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط كميات كبيرة من المشروبات الكحولية داخل مخزن بالإسكندرية.. صور
فتح باب التسجيل بالجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء البيطريين
وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون مع جامعتي أدنبرة نابيير وكوين مارجريت
القبض على شخص يدير كيانا تعليميا وهميا بالقاهرة
تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد تسجيل رغبات طلاب الدور الثاني
بضاعة بـ 70 مليون جنيه.. مقتل 3 تجار مخدرات في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالشرقية
وفاة وائل عزت رئيس جهاز الرياضة بالنادي الأهلي
وفاة وائل عزت رئيس جهاز السباحة بالأهلي
الخارجية الألمانية: ندعو رعايانا إلى مغادرة إيران لتجنب التعرض لأعمال انتقامية
أفضل صيغ الصلاة على النبي .. تقضي الحوائج وتزيد الرزق
اعتماد 11 معهدًا ابتدائيًا و7 روضات أزهرية في كفر الشيخ.. تفاصيل
اشترى عقارات وسيارات.. تاجر مخدرات يغسل 90 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

أزمة تقترب من الحل.. لماذا تصدر سيف الدين الجزيري الترند؟

سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
أمينة الدسوقي

تصدر المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري الترند وذلك بعد اقتراب حل الأزمة الأخير حيث تصاعدت وتيرة الأزمة بين المدير الفني لنادي الزمالك، البلجيكي يانيك فيريرا، والمهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، وسط تمسك كل طرف بموقفه.

 لماذا تصدر  سيف الدين الجزيري الترند؟

وتشير تقارير صحفية أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، قرر عرض سيف الدين الجزيري للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في خطوة تهدف لاحتواء التوتر داخل صفوف الفريق والحفاظ على الانضباط الفني.

وكشف جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، لمقربين منه، أنه أبلغ اللاعب رسميا بخروجه من حسابات المدير الفني، وأنه سيكون متاحا للرحيل في يناير.

وتعود جذور الخلاف إلى رفض الجزيري تغيير مركزه خلال إحدى الحصص التدريبية، حيث طلب منه فيريرا اللعب كجناح أيمن بدلا من مركزه المعتاد كمهاجم صريح، ما أدى إلى مشادة كلامية بين الطرفين. 

وتفاقم الموقف بعدما أعلن فيريرا، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة فاركو، أن الجزيري خارج خططه الفنية تماما، مؤكدا أنه لن يعتمد عليه مستقبلا.

وفي ظل الأزمة، اكتفى الجزيري بتدريبات فردية تحت إشراف الجهاز المعاون، بعيدا عن المجموعة الأساسية، ما يعكس استمرار التوتر بينه وبين الجهاز الفني.

الزمالك يواصل التحضيرات لوادي دجلة

على صعيد آخر، يواصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة وادي دجلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ملعب السلام.

واستهل الجهاز الفني، بقيادة فيريرا، الحصة التدريبية بمحاضرة فنية بالفيديو، هنأ خلالها اللاعبين بالفوز على فاركو، مطالبا بمواصلة الانتصارات والتركيز في المرحلة المقبلة. 

كما شهد المران تدريبات تأهيلية واستشفائية بإشراف مدرب الأحمال راؤول لوبيز، بالإضافة إلى فقرات فنية وخططية نفذها اللاعبون البدلاء والمستبعدون من اللقاء الأخير.

تدعيمات مرتقبة في ميركاتو الشتاء

وفي سياق آخر، بدأ الزمالك الإعداد المبكر لسوق الانتقالات الشتوي، حيث وضع مسؤولو النادي مركز الظهير الأيمن ولاعب الارتكاز الدفاعي (مركز 6) على رأس أولويات التدعيمات الفنية.

ورغم تعاقد النادي مع 10 صفقات في الميركاتو الصيفي، ترى الإدارة أن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من العمق في هذين المركزين، خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية المنتظرة. 

ويتولى جون إدوارد الإشراف على هذا الملف بالتعاون مع الجهاز الفني، حيث بدأ بالفعل دراسة عدد من الأسماء المرشحة للتعاقد معها في يناير.

وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة طويلة المدى تهدف إلى تكوين فريق يمتلك دكة بدلاء قوية، توازي في مستواها العناصر الأساسية، بما يضمن الاستقرار الفني وتفادي الأزمات التي عانى منها الزمالك في السنوات الماضية.

انفراجة وشيكة في أزمة الجزيري

وفي تطور جديد، كشف الإعلامي خالد الغندور عن قرب التوصل لحل ودي بين الجزيري وفيريرا، بعد تدخل عدد من المقربين لإقناع المدرب بالعفو عن اللاعب والسماح له بالعودة للتدريبات الجماعية.

وأكد الغندور أن فيريرا أبدى مرونة تجاه إنهاء الأزمة، لكنه اشترط أن يتقدم الجزيري باعتذار رسمي، تمهيدا لعودته إلى الفريق، مما يفتح الباب أمام إمكانية احتواء الخلاف في الأيام المقبلة.
 

الزمالك نادي الزمالك مجلس إدارة نادي الزمالك الجزيري وادي دجلة فريق الزمالك ميركاتو الشتاء خالد الغندور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

خفض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

شيماء اسماعيل

شيماء سعيد تعلن انفصالها عن إسماعيل الليثي: محدش يقدر يطلعني من بيتي

التسيق .. أرشيفية

التعليم العالي تحدد آخر موعد لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2025

حلاوة المولد

لا تشتريها .. أخطر أنواع حلاوة المولد

سعر الدولار

سعر أقل دولار اليوم 29-8-2025

يمش البارودي

شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أكتم صوتي ورأيي ما حييت

تيك توك

انقطاع التيك توك وتعطل خدماته في مصر والعالم .. حقيقة أم فقاعة رقمية؟

ترشيحاتنا

سلطة الحمص

مفيدة ومغذية.. طريقة عمل سلطة الحمص الخضراء

القدم

ريح رجليك .. أسهل طريقة لعمل مساج القدم

سرطان البروستاتا

البروستاتا والقولون.. طعام رخيص يمنع أخطر أنواع السرطان

بالصور

ملابس كاجوال.. شيماء سيف تستعرض رشاقتها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

إطلالة صيفية.. ميرهان حسين تخطف الانظار بلوك جديد

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

تضرر مليون سائق في موجة استدعاءات سيارات فورد

فورد
فورد
فورد

على البحر.. هنا الزاهد تستعرض جمالها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

فيديو

ابرام يوسف

خرج ولسه مرجعش.. تغيب ممثل شاب عن منزله في ظروف غامضة

مصطفي شوقي مع تقى الجيزاوي

مصطفى شوقي: ملطشة القلوب انطلاقتي الحقيقية.. ولولا حميد الشاعري لما استمررت في الغناء|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد