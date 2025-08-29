منشور يثير قلق الفتيات للتحذير من سرقة صورهن الشخصية ونشرها بمواقع إباحـ ية

أثار منشور حالة من الجدل لدى الفتيات، بشأن تطبيق لسرقة وتخزين صور الفتيات ومحاولة استرجاعها لاستغلالها أو نشرها في مواقع اباحية.

وقال أحمد نجاح، أحد رواد منصات التواصل، عبر حسابه على فيسبوك: "ترددت إني أتكلم في الموضوع دا على الملأ بس حجم الكارثة كبيرة جداً.. فلازم ناخد بالنا. من كذا شهر كان حصل تسريب لصور بنت مصرية (صور بملابس البيت وملابس داخلية)، الصور تم نشرها على نطاق ضيق شوية لأنها مش معروفة أو مشهورة، تم تداول صورها على حسابات على تطبيق إكس (تويتر) والحسابات دي شغلتها إنها بتنزل صور عريـ ـانة لبنات وتسريبات".

وتابع: “حساب من ضمن الحسابات اللي نشرت الصور دي كان حاطط لينك لويب سايت بيبيع الصور بفلوس فحبيت أستكشف الموضوع بشكل أكبر لقيت فعلا فيه مواقع محتواها إنها بتبيع محتوى جنـ ـسي! الألبوم بـ 40 جنيه وفيه بـ 50 وفيه بـ 100 جنيه، على حسب الطلب على الألبوم”.

واستكمل: “الموقع بيعرضلك صورتين مثلا فري ولو عجبتك الشخصية أو الشكل وعايز تتفرج على باقي الألبوم تخش تدفع بالفيزا علشان تقدر تتفرج! مفهوم المواقع الإبـ ـاحية معروف عند الكل وبيزنس كبير بيتصرف عليه سنوياً ما لا يقل عن 50 مليار دولار من إنتاج أفلام وإعلانات، ولكن اللي كان غريب بالنسبالي إن الموقع اللي بتكلم عنه بيبيع صور لبنات عادية مش معروفة، البنات دي ممكن تكون أختك، مراتك، أمك أو حتى جارتك! أشخاص طبيعيين وصور عادية مش احترافية”.

المنشور

واستطرد: “والغريب في الأمر إني اكتشفت إن النوع دا من المحتوى مطلوب وليه جماهير كبيرة جداً لأنه وطبقا لاعترافات واحد من الكومنتات على بعض الصور، إن دي صور حقيقية لبنات حقيقية مش تمثيل فليها إثارة أكبر للمتابعين اللي بيشتروا الألبومات دي بعدها اكتشفت إن فيه سورس أو مخزن بيتخزن فيه كل الصور اللي بيتم بيعها والتجارة فيها، موقع تخزين سحابي اسمه Telebox دا موقع وأبلكيشن بيتخزن عليها داتا ضخمة جداً ومساحات التخزين دي بيندفع فيها فلوس بالدولار لحفظ البيانات دي”.

وأوضح: “عن طريق واحد على تويتر قدرت أوصل إني أدخل على الستورج دي وهنا كانت الصدمة الكبرى بالنسبالي، أكتر من 300 ألف صورة متسربة لبنات من على موبايلاتهم، الصور متقسمة فولدرات كل فولدر فيه فولدر صور وفيديوهات، مئات الآلاف من الصور والفيديوهات متقسمة بشكل منظم، فيه بعض الفولدرات محطوط فيها بيانات شخصية للبنت، زي اسمها وحسابها على فيسبوك أو انستجرام وأحياناً عنوان بيتها كمان، وبيكون محطوط ليها صور عادية بملابس خروج وبيتم البيع بيها لو عايز صور البنت دي من غير ملابس اشتري الألبوم!! آلاف من الألبومات اللي لو قعدت سنة كاملة مش هتقدر تخلصهم!! والأكبر من كدا كمان إن الألبومات دي بتتحدث بشكل لحظي! بدون أدنى مبالغة كل كام دقيقة بيدخل صور جديدة وألبومات جديدة!!".

وأضاف: “وبما إن عندي خبرة كويسة في مجال السوشيال ميديا قدرت أوصل لشبكة من الأكونتات على فيسبوك وإكس بيتاجروا بالصور دي بعيداً عن المواقع المدفوعة، وحاولت إن أقفل الأكونتات دي، بس كما هو متوقع بيتعمل حسابات تانية في نفس اليوم، على سبيل المثال فيه واد شاب كان بيشتغل بحسابات بنات اسمها كنزي عمل 15 أكونت في أقل من شهرين!”.

سرقة البيانات من محلات الصيانة

وحذر: “التسريبات اللي من النوع دا بيكون ليها أكتر من مصدر، أهمهم وأخطرهم على الإطلاق هي مراكز ومحلات صيانة الموبايلات! والاختراقات اللي بتتم عن طريق التطبيقات اللي بتنزل على الموبايلات وبنديها أكسس كامل على كل الداتا اللي عندنا على الموبايل، وأحيانا بتتبعت لأشخاص قريبين مننا وهما بينشروها بغرض الابتزاز مثلا! حضرتك لما موبايلك بيحصل فيه عطل مثلا بتوديه لمحل يصلحه، الشخص اللي بيصلح موبايلك بيكون عنده إمكانية وصول كاملة على كل الداتا اللي على موبايلك حتى لو إنت مسحتها، برنامج بربع جنيه بيقدر يرجع الداتا المحذوفة، فالراجل بياخد بصة على الداتا اللي عندك خصوصاً لو الموبايل بتاع بنت.. وهنا بنسة 80% هتلاقي صور مش كويسة للبنت! سواء بقى البنت متصورة الصور دي لجوزها أو لواحد بتحبه فبعتاله صورها بملابس خفيفه أو عريانة! أو حتى لو البنت متصورة لنفسها من باب حب الذات وخصوصا إن فيه بنات كتير بتتصور من باب إنها بتحب تتصور حتى لو مش هتبعت الصور دي لحد! وكون إن موبايلك بيتصلح فالصور دي كلها بتتنقل، لو الراجل صاحب المحل دا عنده علم بالمتاجرة أو التربح من الصور اللي زي دي هيبقى بالنسباله بزنس مربح أكتر من أرباح مركز الصيانة نفسه! ولو معندوش علم هيحتفظ بالصور دي لنفسه ولأصدقائه وهيتم تداول الصور لحد ما توصل لشخص هيبيعها.. أو على الأقل ممكن يبتز صاحبة الصور! طبعا فيه مراكز صيانة محترمة ودا مش تعميم خالص، لأن في كل مكان وكل مجال فيه الحلو والوحش!”.

نصائح لحماية البيانات الشخصية

وأضاف: “فرجاء لو حضرتك بنت وبتقرأي الكلام دا، بلاش تحفظي صور شخصية ليكي على موبايل حد غيرك يمسكه! ولو الموبايل محتاج تصليح تختاري شخص موثوق منه أو تروحي التوكيل أضمن! ولو الموضوع صعب فالحل الأمثل إنك تمسحي كل الداتا اللي على الموبايل وبعد كدا تملي كل الستورج بتاعة الموبايل بأي حاجة تانية زي إنك تنزلي أفلام على موبايلك وتملي بيها المساحة كاملة وبعد كدا تمسحي الأفلام وتكرري الموضوع دا مرتين وتمسحيهم، كدا هتضمني إن لو بتاع الصيانة قرر يرجع داتا محذوفه هيرجع الأفلام! لو إنت شاب حاول توعي كل البنات القريبين منك وعيلتك، لأن الموضوع واصل لكل البيوت حرفياً”.