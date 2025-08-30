قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد ياسر يتغزل في لاعب جديد عوض جماهير الزمالك عن رحيل زيزو
أخبار السيارات| 5موديلات انخفضت أسعارها في مصر.. أرخص عربية مستعملة 2023 أوتوماتيك
آية في القرآن تجلب الرزق في ثانية.. رددها الآن واستعد للغنى
تصعيد ضد فنزويلا..‏سفن حربية أمريكية تعبر قناة بنما نحو بحر الكاريبي
الحكم فى عدم دستورية تشكيل هيئتى مجلس تأديب الأطباء.. الإثنين
عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي
موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري الممتاز
جامعة حلوان تطلق نظام التسجيل الإلكتروني للكشف الطبي للطلاب الجدد
ذنوب ومعاصٍ.. احترس 5 أخطاء تحرمك من زيادة الرزق والبركة
أحمد ياسر يهاجم ريبيرو مدرب الأهلي بسبب فشله فى معاملة نجم الفريق
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبد المنعم فؤاد: مصر البلد الوحيدة التي لا يمكن أن يكون فيها هزة اجتماعية

شيخ الأزهر والبابا تواضروس
شيخ الأزهر والبابا تواضروس
محمد البدوي

شدد الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر وعميد كلية الوافدين السابق على أن مصر البلد الوحيدة التي لا يمكن أن يكون فيها هزة اجتماعية، وذلك لترابط المصريين كافة من المسلمين والأقباط، ولا يمكنك أن تفرق بين المسلمين والمسيحيين.

وقال الدكتور عبدالمنعم إن جامعة الأزهر فرع مدينة نصر يوجد بها نحو 60 ألف طالب وافد من كافة أنحاء العالم الإسلامي، هل فيه دولة قالت إن الأزهر صدر لنا متطرفين؟.

لقاء وزير التربية والتعليم وشيخ الأزهر 

كما علق الدكتور عبدالمنعم فؤاد المشرف على رواق الأزهر وعميد كلية الوافدين السابق على لقاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبد اللطيف وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب بشأن تطبيق مادة التربية الدينية؛ قائلا إن الدين هو منهج حياة ولم يأتي لكي يوضع في المتحف المصري، ونود أن تطبق مادة الدين حتى يعرف كل شخص ما له وما عليه، وهي مادة ستحفظ جوهر المجتمع.

 تطبيق مادة الدين

وأكد المشرف على رواق الأزهر  خلال حوار تلفزيوني ببرنامج «حقائق وأسرار» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي مصطفى بكري على أنه يجب ألا يقبل تطبيق مادة الدين في المدارس بالضيق بل بالفرحة، فهو ينير الفكر والوجوه، وإذا سألت الأوئل في الثانوية ستجدهم من حافظي القرآن الكريم.


وشدد على أن الأزهر لم يخرج متطرفين على الإطلاق، ولم يخرج تكفيريين أو متطرفين، بل أخرج علماء على مستوى العالم.

 

الأزهر المسلمين والمسحين الأقباط الدكتور عبدالمنعم فؤاد كلية الوافدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو سيدة المرج

صوّري براحتك ما يهمنيش الحكومة.. الأمن يفحص فيديو سيدة المرج مع جيرانها

حالة الطقس

أمطار رعدية تضرب تلك المناطق.. تحذير عاجل بشأن حالة طقس السبت

جامعة حلوان

كليات تشترط اجتياز المقابلة الشخصية للقبول بها للعام الجامعي الجديد .. تعرف عليها

مرتضي منصور

مجلس الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضي منصور

جيش الإحتلال - أرشيفي

سقوط قتـ.لى وجرحى في صفوف الجنود الإسرائيليين بحي الزيتون

تنسيق الدبلومات 2025

الهندسة 97.7% والتجارة 93.8%.. مؤشرات مهمة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ميلوني

فضيحة تضرب إيطاليا.. ميلوني غاضبة بعد نشر صور لها على موقع إباحي

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء

كارت جديد لشحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع.. كيف تحصل عليه؟

ترشيحاتنا

الإفتاء

هل النوم على جنابة حرام شرعا؟.. الإفتاء تجيب

أذكار المساء

أذكار المساء الصحيحة كما وردت عن النبي.. لا تضيع ثوابها

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية يصل أرض الوطن بعد جولة آسيوية

بالصور

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

الشلل النصفي
الشلل النصفي
الشلل النصفي

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟.. 8 خطوات إتبعيها

كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟
كيف تجعلين شعركِ يطول بجنون؟

طريقة عمل الحمصية والسمسية في البيت .. أوفر وأنضف من الجاهز

طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية
طريقة عمل الحمصية والسمسية

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل
تتبيلة سهلة وسريعة.. طريقة تحضير الفراخ المشوية بدون بصل

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: هؤلاء المرشحون.. لا تستمع إليهم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

المزيد