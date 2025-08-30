إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن شيكوبانزا

طرح الإعلامي إبراهيم عبد الجواد سؤالاً مثير بشأن لاعبي نادي الزمالك.

وكتب ابراهيم عبد الجواد:"بانزا ولا عبدالقادر لو جه الزمالك؟ وبانزا ولا بن شرقي؟".

وكان قد علق جمال عبدالحميد، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب هجومه على التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأبيض.

وقال جمال عبدالحميد، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "فيريرا، غلط غلطة كبيرة لما اتكلم عن سيف الدين الجزيري".

وأضاف: “الجزيري، ياما كسب نادي الزمالك، ممكن تكون حالته النفسية سيئة بسبب الفرصة التي أهدرها في المباراة الأولى”.

وتابع: “الجزيري، لما يبقى فايق بيبقى مهاجم عالمي”.