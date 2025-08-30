قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مطار العريش لزيارة معبر رفح
تحت إشراف قضائي لأول مرة ..انتخابات تاريخية تشهدها نقابة قراء القرآن في مصر
تقارير دولية: مصر تقلل الاعتماد على واردات الغاز وتزيد الإنتاج المحلي
لضمان تنوع المصادر.. مصر ضمن أكبر خمسة مستوردين للغاز المسال الأمريكي
الأمم المتحدة تعلق على قرار واشنطن برفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرات الدخول
الأهلي وبيراميدز الأبرز.. مباريات اليوم السبت 30-8-2025 والقنوات الناقلة
ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟
الدردير:مفيش فواراق كبيرة في أوضة اللبس بعكس الأهلي ومشاكل عقد زيزو
كمين غزة يهز جيش الاحتلال: قتـ.لى وجرحى ومصير 4 جنود مجهول
مقتل ثلاثة أشخاص في إندونيسيا بعد إشعال متظاهرين النار بمبنى البرلمان
الغندور : فرق كبير إنك تحب الزمالك من قلبك أو عشان نفسك
هل من صلى على النبي 1000 مرة يزاحمه كتفا بكتف عند باب الجنة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تنفيذ 5 برامج تدريبية بمشاركة 200 متدرب في المحافظات لتأهيل الكوادر

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي 4من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2025 – 2026، غدا الاحد وحتى 4 سبتمبر 2025 بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بمشاركة نحو 200 متدرب من العاملين في الإدارات المحلية بمختلف المحافظات.

رفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحليات

وأكدت الدكتورة منال عوض أن التدريب المستمر يمثل أداة أساسية لرفع كفاءة الجهاز الإداري بالمحليات وإعداد كوادر قادرة على مواكبة التطوير المؤسسي والتعامل مع الملفات الخدمية والتنموية، مشيرة إلى أن خطة التدريب تراعي التنوع والشمول بما يلبي الاحتياجات الفعلية للمحافظات ويسهم في تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن البرامج التدريبية لهذا الأسبوع تغطي محاور أساسية في عمل الإدارة المحلية، تأتي في مقدمتها برنامج التخطيط المحلي المتكامل وبرامج التنمية المحلية كأحد التكليفات الرئاسية لمديري التخطيط بالمحافظات والدواوين بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، إلى جانب برنامج الارتقاء بقدرات العاملين بملفات العمران بالمحافظات خاصة في ملفات التصالح والتراخيص، وتراخيص البناء وتغيير الاستخدام، كما ينطلق الأسبوع الأول من برنامج إعداد رئيس قرية ويستهدف المرشحين لتولي وظيفة رئيس وحدة قروية وفقاً لنتائج اختبارات تحديد المستوى لتأهيل قيادات قادرة على إدارة الوحدات القروية بكفاءة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن البرامج التدريبية تتضمن أيضاً برنامج إعداد وصياغة ومراجعة العقود لإدارة المشتريات والتعاقدات ويستهدف العاملين بالشئون القانونية والتعاقدات والشئون المالية بالتعاون مع الشئون القانونية بالوزارة ووزارة المالية، إلى جانب برنامج فنيات التعامل مع منظومة الـ Payroll بالإدارة المحلية ويستهدف المديرين والعاملين بإدارات الموارد البشرية ومسؤولي الحسابات والمرتبات والدفع الإلكتروني، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير والتدريب والتحول الرقمي والمشرف على مركز سقارة، أن المركز يحرص على توفير بيئة تدريبية متطورة تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمتدربين، مؤكداً أن البرامج الحالية تستهدف بناء قيادات محلية أكثر احترافية وفاعلية في خدمة المواطن وتعزيز التنمية المستدامة بالمحافظات.

التنمية المحلية منال عوض مركز سقارة الدورات التدريبية

بالصور

مشترو السيارات الكهربائية في أوروبا يتخلصون من تسلا لمصلحة الصين

ختام مهرجان العلمين يكشف عن جزء من شخصية المطرب الملثم تووليت.. من هو؟

ماذا يحدث للجسم بعد الحجامة النشفة وماهي فوائدها ؟.. طبيب يجيب

عندما يتوقف نصف الجسد... أسباب وأعراض وطرق علاج الشلل النصفي

فيديو

سر انفصال شيماء سعيد وإسماعيل الليثي

شيماء سعيد تكشف أسرار انفصالها عن إسماعيل الليثي: عايشة لأولادي

الطفله هايدى

​مش مجرد كيس شيبسي... قصة هايدي التي هزت السوشيال ميديا

