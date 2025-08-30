قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

بمشاركة دولية واسعة.. انطلاق فعاليات اليوم العالمي للأزهر لسرد القرآن في جلسة واحدة

مشيخة الازهر
مشيخة الازهر
عبد الرحمن محمد

شهدت الساحة القرآنية صباح اليوم السبت، انطلاق فعاليات "اليوم العالمي للأزهر الشريف لسرد القرآن الكريم كاملًا في جلسة واحدة"، وهو الحدث الذي يحظى بمشاركة دولية واسعة ويهدف إلى تعظيم مكانة كتاب الله وترسيخ الارتباط به في نفوس المسلمين حول العالم.

وأعلن الأزهر الشريف، في وقت سابق عن تفاصيل وآليات الانضمام إلى هذه المبادرة القرآنية الفريدة، موضحًا أن المشاركة تتم من خلال التوجه إلى أحد المقرات التابعة للجهات المعنية بالمبادرة، والتي تشمل مجموعة واسعة من المؤسسات والمراكز المعتمدة.

ومن بين الجهات المشاركة، تأتي مكاتب التحفيظ الأهلية التي تخضع لإشراف الأزهر الشريف، والمعاهد الأزهرية بنوعيها الحكومي والخاص، إلى جانب المعاهد المنتشرة في الدول الأخرى. 

كما تشمل المشاركة أيضًا جامعة الأزهر الشريف بكلياتها وفروعها، إضافة إلى فروع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر سواء داخل مصر أو خارجها، وكذلك مناطق وعظ الأزهر التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، ومدن البعوث الإسلامية، وإدارة رياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية، فضلًا عن عدد من المؤسسات والمراكز الإسلامية المتعاونة في تنفيذ هذه المبادرة.

وأوضح الأزهر في بيانه ، أن كل من يرغب في المشاركة يمكنه التوجه إلى أقرب مقر تابع لتلك الجهات، مشيرًا إلى أن الفرصة متاحة أيضًا للراغبين بالمشاركة من أماكن بعيدة، حيث يمكنهم تنظيم جلسة خاصة في منازلهم تجمع الأهل والأصدقاء لسرد القرآن الكريم، والمساهمة في هذا الحدث العالمي المبارك، مؤكدًا أن كل مشاركة تمثل لبنة في صرح هذه المناسبة القرآنية الكبرى.

الأزهر الشريف اليوم العالمي للقرآن سرد القرآن مشاركة دولية خريجو الأزهر مبادرة قرآنية

