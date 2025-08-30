قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس الصيني يؤكد دعمه لتوسعات استثمارات شركات بلاده في مصر
قمة الصداقة والتعاون.. شي جين بينج ومدبولي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين
ليلة سوداء على إسرائيل..كمين الزيتون يكشف هشاشة جيش الاحتلال في معركة غزة
أصغر إمام في الجامع الأزهر.. أول صور للفائز بالمركز الثاني بمسابقة حفظ القرآن بالمغرب
حركة فتح: تهديدات إسرائيل باجتياح غزة خطة تهجير جديدة للفلسطينيين
خطة غير مفهومة.. رئيس الصليب الأحمر: إخلاء غزة بشكل جماعي مستحيل
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 12 جامعة أهلية جديدة خلال العام الدراسي 2025 /2026
المالية: مصر سددت التزامات خارجية تفوق القروض الجديدة وخفضت الدين 4 مليارات دولار
وزير المالية: سددنا أكثر مما اقترضنا في الدين الخارجي والمحلي
منع الراقصة بديعة وحش الكون من مغادرة البلاد
منع نورا دانيال راقصة حفلات الأثرياء من مغادرة البلاد
تشكيل بيراميدز بطل أفريقيا المتوقع أمام الأهلي بالدوري الممتاز
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

عادة يومية قد تتحول إلى خطر صامت في مطبخك.. ابتعد عنها الآن

تسخين الطعام
تسخين الطعام
نهى هجرس

عندما يُترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، يمكن للجراثيم النشطة أن تنبت وتُنتج سمومًا مقاومة للحرارة، لذا، فإن إعادة تسخين الأرز المُترَك لساعات لن يجعله آمنًا مرة أخرى.

يمكن أن توجد بكتيريا باسيلوس سيريوس أيضًا في التربة والنباتات، ويمكنها تلويث مجموعة متنوعة من الأطعمة، بالإضافة إلى الأرز، بما في ذلك اللحوم .

كما إن الأمر لا يقتصر على الأرز فقط، ولكن الأرز هو الطريقة الكلاسيكية للحصول على هذه البكتيريا.

في كثير من الأحيان يقوم الناس بتحضير كمية كبيرة من الأرز وتركها لتبرد قبل وضعها في الثلاجة، ولكن هذا يزيد من خطر التسمم الغذائي.

أعراض التسمم الغذائي بسبب تناول الارز 

إذا مرضت بسبب تناول بقايا الأرز، توقع حدوث مشاكل في المعدة مثل الغثيان أو الإسهال لمدة يوم أو يومين.

من المهم الحفاظ على رطوبة الجسم بتناول المشروبات الساخنه أو المُكمّلات الغذائية. 

المضادات الحيوية لا تساعد في علاج  التسمم الغذائي الناجم عن البكتيريا العصوية الشمعية لأن الأعراض تأتي من السموم، وليس من البكتيريا نفسها.

وعادةً ما تختفي الأعراض بمجرد تخلص الجسم من السموم عن طريق القيء أو الإسهال.

المصدر very well health

الارز تسخين الارز أضرار تسخين الارز

