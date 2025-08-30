مطروح .. 20 سيارة إسعاف فى موقع حادث انقلاب قطار ركاب

توجهت 20 سيارة اسعاف الى موقع الحادث الذى وقع اليوم والذى أسفر عنه مصرع شخصين واصابة 54 شخص فى انقلاب عدد من عربات قطار مطروح رقم 1935 "روسي مكيف"، اليوم السبت، بعد خروجه عن مساره عند الكيلو 203 بين محطتي فوكة وجلال، بالقرب من زاوية العوامة بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح.

وأوضحت مصادر بهيئة السكك الحديدية لصدى البلد أنه جرى الدفع بفرق هندسة السكة الحديد وأوناش لرفع العربات المتضررة وإعادتها إلى مسارها، مع تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الحادث.

وأكدت المصادر أنه يجري التعامل مع الموقف ميدانيًا لإعادة الحركة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن،