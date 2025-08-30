أستاذ علاقات دولية: التوجه الأمريكي يريد تبرئة نفسه من المسؤولية الإنسانية عن المجاعة بغزة

قال الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية إن التوجه الأمريكي دائما يكون سلاح ذو حدين أو متعدد الأوجه، لافتا إلى أنه يريد أن يبرئ نفسه عن المسؤولية الإنسانية للمجاعة، وفي الوقت ذاته لا يضر بإسرائيل.

صياغة مشروع ضد إسرائيل

وأضاف أستاذ العلاقات الدولية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن زيارة وفد من الشيوخ الأمريكي جاءت بعد ساعات من الفيتو الأمريكي الخاص بصياغة مشروع ضد إسرائيل من مجلس الأمن، وبالتالى الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل دعم بديهي.

ولفت إلى أن الزيارة كانت تهدف إلى أن الدولة المصرية تفتح معبر رفح لإيصال المساعدات أم لأ، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن توظف معبر رفح بشكل جيد، وتأكد على جرم إسرائيل، وأن غلق المعبر من جانب إسرائيل هو متعمد وممنهج.

وأشار أستاذ العلاقات الدولية إلى أن استخدام المجاعة كأحد أدوات الحروب يرقى إلى جرائم الحرب.