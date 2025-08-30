رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يكشف سبب منع محمود عباس من حضور اجتماع الأمم المتحدة

قال اللواء محمد عبد المنعم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق إن الأسبوع الماضي شهد اجتماع لمجلس الأمن، والذي أقر بالإجماع عدا الولايات المتحدة الأمريكية بقرار وقف الحرب في قطاع غزة.

منع الرئيس الفلسطيني

وأشار خلال حوار تليفزيوني ببرنامج «الحياة اليوم» والمذاع عبر قناة «الحياة» إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها وسيط وتمنع القرار، كما اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي في واشنطن مع نظيره الأمريكي، واتفقا على أنه سيتم إعلان الدولة الفلسطينية خلال اجتماع الأمم المتحدة، وبناء عليه تم إصدار أمر بمنع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وآخرين من الزيارة.



ولفت إلى أن الأمم المتحدة أعلنت اليوم أنها سوف تراجع الإدارة الأمريكية في هذا الأمر، وذلك يوضح أن أمريكا تتدخل وتملي شروط على المؤسسة الدولية.