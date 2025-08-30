كله راح هناك .. عمرو أديب يشيد بتحرك المسؤولين في حادث قطار مطروح

علق الإعلامي عمرو أديب على حادث انقلاب قطار مطروح، لافتا إلى أن الدولة كانت في مكان الحادث في أسرع وقت، فضلا عن توجه وزير النقل والمحافظ والمسؤولين.

وأوضح أنه حتى الآن لم يتم معرفة التفاصيل بالتحديد، لافتا إلى أن وزير النقل شدد على وجود محاسبة للمتسببين.

من جانبه؛ قال الفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل إنه متواجد مع المصابين في المستشفيات، وأنه تحرك سريعا لموقع الحادث بعد ساعة ونصف تقريبا من الوقوع.

الحالة الصحية للمصابين

وأكد الفريق كامل الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” والمذاع عبر قناة “ام بي سي مصر” تقديم الإعلامي عمرو أديب على أن الهدف الأساسي كان هو الاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين، وجميع المصابين خرجوا من المستشفيات ويوجد فقط 15 مصاب في المستشفيات، وغدا من المقرر خروج نحو 12 شحصا.

تحريك عربتان من الحادث

وأضاف وزير النقل أنه تم تحريك عربتان من الحادث وتم تشكيل لجنة من السكة الحديد بعضوية الرقابة الإدارية والنيابة، لأن الطريق في هذه المنطقة خالي تماما من أي شوائب، والحادث غريب جدا.