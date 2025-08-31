قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصف دقيق لملامح وجه رسول الله.. ستشعر وكأنك تراه أمامك
السكة الحديد تكشف تفاصيل عودة حركة القطارات على خط مطروح |صور
30 شهيدا بنيران الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم بينهم 16 من منتظري المساعدات
التعليم العالي: مد قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة حتى 8 سبتمبر
ألماس وهاتف محمول.. ضبط خادمة الفنان حمادة هلال لتورطها في سرقته
إعلامي: حسام البدري اسم مستبعد تمامًا من اختيارات مجلس الأهلي
بوابات تفتيش متطورة.. خطة تأمين مباراة الزمالك ووادي دجلة الليلة على استاد السلام
القبول المبدئي وموعد امتحانات مسابقة شغل 36 وظيفة بمياه الشرب والصرف الصحي.. رابط مباشر
بـ300 جنيه للمادة| بدء تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة عبر هذا الرابط
وسط المطالبات برحيل ريبيرو.. ظهور مفاجئ لـ علي ماهر في مقر الأهلي
دهب ومحمول..التحريات تكشف كواليس سرقة فيلا حمادة هلال في التجمع الخامس
لماذا لا يجب عليك شراء iPhone الآن؟ .. اللي جاي هيكسر الدنيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

محلل سياسي: لا حل دون الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين وأي بديل مصيره الفشل

الفلسطينيين
الفلسطينيين
ياسمين القصاص

في ظل التحديات المتصاعدة التي تواجه القضية الفلسطينية، تأتي بعض المواقف السياسية كرسائل احتجاج قوية ضد محاولات تهميش حقوق الشعب الفلسطيني. 

من بين هذه المواقف، قرار عدم مشاركة الفلسطينيين في اجتماعات الأمم المتحدة، والذي يعكس رفضهم لضغوط دولية متزايدة تهدف إلى تعطيل المسار السياسي نحو الاعتراف بدولتهم.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور أيمن الرقب، المحلل السياسي الفلسطيني، إن عدم حضور الفلسطينيين اجتماعات الأمم المتحدة، في خطوة تحمل دلالات سياسية واضحة، تأتي ردا على ضغوط إسرائيلية تهدف إلى منع صدور أي إعلان رسمي بشأن قيام دولة فلسطينية.

وأضاف الرقب- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الوضع الحالي يعكس مرة أخرى انحيازا لصالح الموقف الإسرائيلي، وينظر إليه كجزء من جهود متعمدة لإجهاض أي تحركات دولية قد تفضي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار الرقب، إلى أن الميل الأمريكي المتزايد نحو دعم السياسات الإسرائيلية، خاصة مع طرح مبادرات حديثةكمقترح معهد توني بلير، التي تطرح مستقبل غزة من منظور اقتصادي بحت، متجاهلة الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

واختتم: "الحل العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين المشروعة، وأي محاولات لتجاوز هذه الحقوق أو تهميشها ستظل عديمة الجدوى ومصيرها الفشل".

والجدير بالذكر، أن الإدارة الأمريكية ترتكب خطأ فادحا بمحاولة نفي وجود مجاعة في قطاع غزة، رغم التقارير الأممية الواضحة التي تؤكد وقوع كارثة إنسانية تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.

وتصريحات واشنطن تعكس انحيازاً تاماً للرواية الإسرائيلية وتبريراً لمواصلة الاحتلال جرائمه بحق المدنيين.

والمطلوب من الوفد الأمريكي الذي يزور معبر رفح أن يتحلى بالمصداقية ويشاهد بعينه مراكز الإيواء والمستشفيات ومخازن الغذاء في غزة، ليقف على حجم المعاناة بشكل مباشر.

ورفض إسرائيل، السماح لأي وفود دولية أو حقوقية بالدخول إلى القطاع، حتى لا تكشف حقيقة جرائمها أمام العالم.

فلسطين إسرائيل غزة قطاع غزة الفلسطينيين الأمم المتحدة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رفع الحواجز أمام مقر السفارة البريطانية

المُعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام مقر السفارة البريطانية بجاردن سيتي

سعر الذهب

سعر أعلي عيار ذهب اليوم 31-8-2025

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

أسعار الدواجن

انخفاض جديد .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأحد

علا غانم وطليقها قبل انفصالهما

عيد ميلاد ودي جي .. كواليس إلقاء القبض على طليق الفنانة عُلا غانم

محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة،

الليلة.. البحوث الإسلاميَّة يفتتح الأسبوع الدَّعوي العاشر

حكم الجمعيات المالية الشهرية

حكم الجمعيات المالية الشهرية.. الأزهر للفتوى يوضح

الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف

وزير الأوقاف ينعى والدة الدكتور أحمد حسين رئيس جامعة نور مبارك بكازاخستان

بالصور

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

سعر صادم .. بوسي تثير الجدل بحقيبة Hermes تتخطى 3 ملايين جنيه

بوسي
بوسي
بوسي

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

طبيب يرقص مع مولود

كنت بخفف عن المريضة.. أول تعليق من الطبيب صاحب واقعة الرقص مع مولود داخل غرفة العمليات|فيديوجراف

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

