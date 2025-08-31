قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي
"هايتحرموا من درجاتهم".. قرار عاجل بشأن الطلاب المتغيبين عن المدارس في العام الدراسي الجديد
هل الأنبياء يخطئون؟.. خالد الجندي: الله جعلهم معصومين
مفاجأة في سعر الدولار اليوم الأحد بعد قرار البنك المركزي
تشكيل المصري وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في ختام تعاملات الأحد
مصادر لـ صدى البلد: رسميا رحيل الإسباني ريبيرو عن تدريب الأهلي
خروج 96 مصابا من المستشفى فى حادث قطار مطروح
مراسل إكسترا نيوز: الاحتلال يعرقل دخول الشاحنات ويمنع تفريغ حمولاتها بمعبر كرم أبو سالم
الأهلي يوجه الشكر لريبيرو وعماد النحاس مديرا فنيا مؤقتا
عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات
حلم المونديال يقترب .. موعد مباراتي منتخب مصر ضد إثيوبيا وبوركينا فاسو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إسرائيل تكثّف عملياتها ضد قادة حماس وتواصل تصعيدها في غزة

غزة
غزة
علي مكي

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن إسرائيل باتت تنتهج منهجية أكثر دقة في استهداف قادة "حماس"، في إطار عمليتها العسكرية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمكنت خلال الأشهر الماضية من اغتيال عدد من أبرز قيادات "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، ومن بينهم أعضاء في المجلس العسكري، مضيفًا أن الحركة أعلنت، عبر موقعها الرسمي، استشهاد محمد السنوار، قائد أركان التنظيم بعد محمد الضيف، وذلك إثر غارات استهدفت مشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس في مايو الماضي، ورفعت الحركة، اليوم، اسم السنوار من قائمة شهدائها.

وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف، أمس، شقة سكنية غرب مدينة غزة، في عملية تحدثت عنها وسائل إعلام عبرية، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألمح إلى اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم "كتائب القسام"، إلا أن حركة "حماس" لم تؤكد هذه الأنباء حتى الآن، ما يترك الأمر مفتوحًا على احتمالات عدة، خاصة في ظل تنفيذ الجيش الإسرائيلي آلاف الغارات على قطاع غزة، والتي أسفرت عن اغتيال عدد كبير من قادة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية.

ونوّه أبو كويك إلى أن مساحة القطاع الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وصلت إلى نحو 75% من إجمالي الأراضي، مما يزيد من احتمالية الوصول إلى قادة عسكريين بارزين في غزة، مؤكدًا كذلك أن الجيش الإسرائيلي تمكن مؤخرًا من استعادة جثمانيْن لمحتجزين إسرائيليين، دون الكشف عن تفاصيل العملية.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أفاد أبو كويك بأن أكثر من عشرة فلسطينيين استُشهدوا منذ فجر اليوم، فيما أُصيب العشرات، بينهم 16 من منتظري المساعدات في منطقتي "نتساريم" و"موراج". كما صعّدت إسرائيل من وتيرة غاراتها على شمال مدينة غزة، وتحديدًا في حي الصفطاوي، حيث وجّهت إنذارات لإخلاء منازل قبل استهدافها بالقصف، ما يُنذر بمزيد من التصعيد خلال الساعات المقبلة.

إسرائيل حماس غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

بعد قرار المركزي.. تخفيض الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر

المعاهد الصحية الشرطية

للحاصلين على الشهادة الثانوية .. طريقة ومواعيد التقديم في المعاهد الصحية الشرطية

الأهلي

بعد أنباء رحيل ريبيرو .. «الدردير» يكشف عن أكبر صفقة خسرها الأهلي

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

1000 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد الارتفاع الأخير

البنك الاهلي المصري

تفاصيل سعر الفائدة الجديدة في البنك الأهلي المصري

مشغولات ذهبية

بزيادة 172 جنيهًا.. ارتفاع أسعار الذهب 3.8% خلال أغسطس

انستا باي

حدود ومصاريف تحويل الأموال انستا باي بعد خفض البنك المركزي الفائدة

ترشيحاتنا

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

البنك الاهلي

البنك الأهلي يحذر العملاء من هذا الشيء الخطير

البناء

الإجراءات المطلوبة للحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها بعد إلغاء الاشتراطات

بالصور

الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

حكاية «منصورة» فتاة مصر القديمة.. طليقة عريسها شوهت وجهها والسبب «الغيرة»

منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة
منصورة فتاة مصر القديمة

فستان العروسة يخطف الأنظار.. شاهد كتب كتاب نجل الفنان بيومي فؤاد

اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد
اكتب كتاب بن بيومي فؤاد

محمد حماقي ونانسي عجرم يشعلان حفل مهرجان مراسي | صور جديدة

نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي
نانسي عجرم - محمد حماقي

فيديو

المتهمين

عايزين مشاهدات .. القبض على أبطال فيديو قيادة توك توك تحت تأثير المخدرات

خوان ألفينا

والد خوان ألفينا يطالب المسئولين في مصر بتغيير اسم اللاعب.. اعرف السبب

سيف نبيل و سيرين عبدالنور

بعد رقصهما معا.. سيف نبيل يخرج عن صمته ويعلق على الفيديو المثير للجدل مع سيرين عبد النور

شاكر محظور

آيفون ذهب ومرسيدس وألماظ.. كنز في منزل التيك توكر شاكر محظور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الذكاء الاصطناعي ومستقبل الوجود الإنساني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون روان

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: طفلة الشيبسي والترند الحقيقي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العيسى وصناعة الفقيه المجدد

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاعتذار في الزواج… قوة لا ضعف

المزيد