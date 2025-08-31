إسرائيل تكثّف عملياتها ضد قادة حماس وتواصل تصعيدها في غزة

قال يوسف أبو كويك، مراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة، إن إسرائيل باتت تنتهج منهجية أكثر دقة في استهداف قادة "حماس"، في إطار عمليتها العسكرية المستمرة منذ أكتوبر 2023.

وأوضح أبو كويك، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تمكنت خلال الأشهر الماضية من اغتيال عدد من أبرز قيادات "كتائب القسام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، ومن بينهم أعضاء في المجلس العسكري، مضيفًا أن الحركة أعلنت، عبر موقعها الرسمي، استشهاد محمد السنوار، قائد أركان التنظيم بعد محمد الضيف، وذلك إثر غارات استهدفت مشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس في مايو الماضي، ورفعت الحركة، اليوم، اسم السنوار من قائمة شهدائها.

وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي قصف، أمس، شقة سكنية غرب مدينة غزة، في عملية تحدثت عنها وسائل إعلام عبرية، وكذلك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ألمح إلى اغتيال "أبو عبيدة"، المتحدث باسم "كتائب القسام"، إلا أن حركة "حماس" لم تؤكد هذه الأنباء حتى الآن، ما يترك الأمر مفتوحًا على احتمالات عدة، خاصة في ظل تنفيذ الجيش الإسرائيلي آلاف الغارات على قطاع غزة، والتي أسفرت عن اغتيال عدد كبير من قادة الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية.

ونوّه أبو كويك إلى أن مساحة القطاع الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي وصلت إلى نحو 75% من إجمالي الأراضي، مما يزيد من احتمالية الوصول إلى قادة عسكريين بارزين في غزة، مؤكدًا كذلك أن الجيش الإسرائيلي تمكن مؤخرًا من استعادة جثمانيْن لمحتجزين إسرائيليين، دون الكشف عن تفاصيل العملية.

وعلى صعيد التطورات الميدانية، أفاد أبو كويك بأن أكثر من عشرة فلسطينيين استُشهدوا منذ فجر اليوم، فيما أُصيب العشرات، بينهم 16 من منتظري المساعدات في منطقتي "نتساريم" و"موراج". كما صعّدت إسرائيل من وتيرة غاراتها على شمال مدينة غزة، وتحديدًا في حي الصفطاوي، حيث وجّهت إنذارات لإخلاء منازل قبل استهدافها بالقصف، ما يُنذر بمزيد من التصعيد خلال الساعات المقبلة.