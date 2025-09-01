أستاذ حساسية ومناعة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في التشخيص الطبي كارثة

حذّر الدكتور أمجد الحداد، أستاذ الحساسية والمناعة، من خطورة الاعتماد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تلقي النصائح الطبية أو الاستشارات العلاجية، واصفًا الأمر بأنه "كارثة طبية بكل المقاييس".

وأوضح "الحداد" خلال مداخلة ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن التشخيص الطبي السليم يعتمد بالأساس على الكشف السريري والتفصيلي، ودراسة التاريخ المرضي، ومتابعة العلامات الحيوية للمريض، بالإضافة إلى معرفة ما إذا كان يعاني من أمراض مزمنة أم لا، مشددًا على أن هذه المعايير لا يمكن لأي تطبيق تقني أن يحل محلها.

وأشار إلى أن بعض التطبيقات مثل "شات جي بي تي" قد تقدم معلومات عامة أو تشخيصًا مبدئيًا بناءً على ما يكتبه المريض، بل وتمنح علاجًا قد يكون خاطئًا تمامًا، قائلاً: "المريض لا يُشخَّص من خلال شاشة، بل من خلال فحص دقيق ومباشر".

وكشف الحداد أن بعض المرضى أصبحوا يراجعون الأدوية الموصوفة لهم عبر هذه التطبيقات قبل البدء في تناولها، وهو ما وصفه بـ"الكارثة الحقيقية"، داعيًا إلى الاعتماد فقط على الأطباء المختصين في التشخيص والعلاج.