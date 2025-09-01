ناقد رياضي يكشف مفاجأة عن الأقرب لتولي القيادة الفنية للأهلي خلفًا لريبيرو

كشف الناقد الرياضي محمد عصام عن هوية المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، الذي تمّت إقالته مؤخرًا بسبب تراجع الأداء والنتائج.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين نهاد سمير وعبيدة أمير، عبر برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، قال عصام:"بحسب المعلومات المتوفرة لدي، فإن الكابتن عماد النحاس سيواصل مهمته مع الفريق، وهو الأقرب لتولي منصب المدير الفني بشكل رسمي خلال المرحلة المقبلة".

وأوضح عصام أن النحاس يتمتع بفهم عميق لطبيعة اللاعبين، مشيرًا إلى أنه قاد الفريق لتحقيق لقب الدوري في الموسم الماضي، وهو ما يعزز فرص استمراره في الجهاز الفني.

وفيما يتعلق بالأنباء المتداولة حول أسماء أخرى مرشحة، وعلى رأسها حسام البدري، أشار عصام إلى أن هذه الأسماء قد تكون مجرد "بالونات اختبار" من قبل مجلس إدارة النادي، لقياس ردود الفعل الجماهيرية، مؤكدًا أن قطاعًا واسعًا داخل الأهلي لا يرحب بعودة البدري بسبب تجربته السابقة مع الفريق في عام 2018.

وانتقد عصام السيرة الذاتية للمدرب الإسباني المقال، خوسيه ريبيرو، مؤكدًا أنها لم تكن على مستوى طموحات الأهلي، لافتًا إلى أن أبرز محطاته كانت خوضه مباراتين جيدتين أمام الأهلي حين كان مدربًا لفريق أورلاندو في دوري أبطال إفريقيا.