قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة كأنه أمام عينيك
جدول مباريات الزمالك خلال شهر سبتمبر
بعد الارتفاع العالمي.. سعر الذهب اليوم في مصر بجميع العيارات
أول تعليق من إيزاك بعد انتقاله إلى ليفربول
عبدالله السعيد وأحمد حجازي يرفضان الانضمام لمنتخب مصر.. ماذا حدث؟
رئيس اتحاد الجوجيتسو: العاصمة الإدارية ستحتضن إحدى أهم بطولات اللعبة
ليفربول يتعاقد مع إيزاك من نيوكاسل مقابل رقم قياسي
فريق تجديف أسوان يتأهل لدور الـ 16 في البطولة العربية لتنس الطاولة
نعاني ندرة المياه.. أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي بغزو الصحراء أنقذتنا من الأزمة
لماذا يحذر الأطباء من تسخين الأرز المتبقي في الثلاجة؟
بعد الإيحاءات في حفلها بالساحل الشمالي.. حقيقة إحالة روبي للتحقيق
الإصابات تضرب مانشستر سيتي مبكرًا في الموسم الجديد من البريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد زيادة هذا العام.. تقارير تكشف عن نية TSMC رفع أسعار الرقائق مجددًا

TSMC
TSMC
احمد الشريف

كشفت تقارير حديثة أن شركة TSMC التايوانية، أكبر مصنع للرقائق في العالم، تخطط لرفع تكاليف إنتاجها مرة أخرى العام المقبل بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 في المئة. 

وتأتي هذه الخطوة لمواجهة التعريفات الجمركية الأمريكية وتقلبات السوق وعوامل خارجية أخرى، لكنها ستؤدي في النهاية إلى نتيجة واحدة حتمية وهي ؟أن الهواتف الذكية ستكون أغلى ثمنًا للمستهلك النهائي.

عمالقة التكنولوجيا في قلب العاصفة

تعتبر رقائق TSMC حجر الزاوية في صناعة الهواتف الذكية، حيث يعتمد عليها أكبر لاعبين في السوق، آبل وسامسونج. 

فهواتف iPhone 17 التي ستصدر هذا الشهر تعمل بشرائح A19، بينما من المرجح أن تعمل سلسلة Galaxy S26 العام المقبل بشرائح Snapdragon 8 Elite Gen 5 من كوالكوم، وكلا النوعين من المعالجات يتم تصنيعهما في مسابك TSMC.

ومن غير المتوقع أن تتوقف أي من الشركتين عن التعامل مع الشركة التايوانية في أي وقت قريب، مما يجعلهما تحت رحمة هذه الزيادات في الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الزيادة الجديدة لن تؤثر على أسعار هواتف iPhone 17 أو Galaxy S26، لأن أسعار مكوناتها قد تم تحديدها بالفعل.

 لكن هذه الهواتف نفسها تأثرت بزيادة سابقة بنسبة 10 في المئة فرضتها TSMC هذا العام.

الأسباب أكثر تعقيدًا من مجرد تعريفات جمركية

بينما قد يحاول البعض إلقاء اللوم على سبب واحد محدد - مثل تعريفات الرئيس ترامب الجمركية، أو التوترات الجيوسياسية، أو مجرد الجشع - فإن الحقيقة أكثر تعقيدًا. 

فشركة TSMC تدرك أن تحقيق التوازن في زيادات أسعارها أمر بالغ الأهمية للحفاظ على عملائها.

وهذا هو السبب الرئيسي الذي يدفع سامسونج لمحاولة العودة إلى معالجات Exynos المصنوعة داخليًا، ويدفع آبل لمحاولة تقليل اعتمادها على كوالكوم.

 ورغم أنه لا يبدو أن معالج Exynos 2600 بتقنية 2 نانومتر سيكون جاهزًا في الوقت المناسب لهواتف Galaxy S26، إلا أن هذا يبقى هو الهدف طويل الأمد.

في النهاية، يبدو أن تضافر العوامل الاقتصادية والسياسية سيجبر أهم صانع للرقائق في العالم على رفع أسعاره، وهي تكلفة سيتم تمريرها في نهاية المطاف إلى المستهلكين في أسعار الأجيال القادمة من الهواتف الرائدة.

TSMC تايواني iPhone 17

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1500 جنيه منحة المولد النبوي

شروط الحصول على 1500 جنيه منحة المولد النبوي من الحكومة

سوزى الاردنية

قرار عاجل ضد البلوجر سوزي الأردنية بالقاهرة

أرشيفية

شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة بتهمة تصوير أفلام إب.احية

1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة

صرف 1500 جنيه منحة بمناسبة المولد النبوي.. تعرف على الفئات المستحقة

إجازة

إجازة الوضع للرجال.. التطبيق بدأ رسميا من اليوم| لا تخصم من الرصيد

قانون العمل الجديد

قانون العمل الجديد.. نظام جديد للإجازات السنوية والعارضة والمرضية

جانب من الاجتماع

«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025

شعار الزمالك

شباب بلوزداد يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سفير مصر في فاليتا خالد أنيس

سفير مصر في فاليتا يعرب عن التقدير لمالطا على اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين الشهر الجاري

جانب من عزاء محمد سعيد موسى شهيد العمل بحادثة جاسكو

رئيس نقابة البترول يقدم واجب العزاء في شهيد حادث جاسكو

جامعة كفرالشيخ تكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في ريادة الأعمال بالملتقى القمي للابتكار المستدام

جامعة كفرالشيخ تكرم الطلاب الفائزين بالمركز الثاني في ريادة الأعمال بالملتقى القمي للابتكار المستدام

بالصور

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟
كيف تجعلين طفلك يسمع كلامك وهو مقتنع أنه يتخذ قراراته بنفسه؟

احترس .. عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة
احترس عطرك المفضل قد يسبب سرطان الجلد فى هذه الحالة

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال
متلازمة الرقبة النصية عند الأطفال وعلاقتها باستخدام الجوال

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟
كيف تحمين طفلك من السمنة في سن مبكرة؟

فيديو

بوسي

شنطة بـ3 ملايين وشبشب بـ51 ألف.. بوسي تثير الجدل في الساحل

الاختيار 4

مفيش حاجة اسمها كاستينج الاختيار 4… أشرف زكي يحذر: متخلوش حد ينهبكم ويضحك عليكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد