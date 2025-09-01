انطلاق شعلة بطولة الشركات رقم 58 من حدائق الأهرام لبورسعيد

إنطلقت اليوم شعلة أولمبياد الشركات في نسختها رقم 58 من نادي حدائق الأهرام بالجيزة بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، د. هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والمحاسب محمد عثمان رئيس الإتحاد العام الرياضي للشركات

والمهندس محمد ابراهيم نافع

رئيس مجلس إدارة نادي حدائق الاهرام وسط حضور من مجلس إدارة الاتحاد المصري للشركات بمناسبة بدأ فعاليات البطولة والتي تقام مسابقاتها علي الملاعب المفتوحة والشاطئية والصالات الرياضية بمحافظة بورسعيد بداية من يوم ٥ سبتمبر القادم حتي ٢٣ من نفس الشهر تحت رعاية د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويشارك فيها قرابة ٢٣ الف لاعب ولاعبه واداري من العاملين في قطاع الشركات العام والخاص في مصر

انطلاق شعلة بطولة الشركات رقم ٥٨ من حدائق الاهرام لبورسعيد

واكد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان البطولة تمثل اولمبياد خاصة للشركات العاملة في مصر لما تضمه من كافة الالعاب الرياضية كل عام حيث تحرص الوزارة بالتنسيق مع الاتحاد علي أن تقام البطولة في موعدها ببورسعيد من منطلق مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ساعة رياضة يوميا العاملين في الدولة لزيادة الإنتاج والاهتمام بصحة العامل المصري



وأكد المحاسب محمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الاتحاد أن الاتحاد هذا العام ادخل منافسات رياضية جديدة في المسابقة منها ثلاثية كرة السلة والاهتمام بإقامة المسابقات الشاطئية وكرة القدم الخماسي في ملاعب مفتوحة تم تجهيزها بعناية فائقة موجها الشكر للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محب حبشي محافظ بورسعيد لتوفير كافة الإمكانيات لإقامة البطولة

شهد إطلاق الشعلة د. احمد اسماعيل نائب رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد العربي الشركات والمستشار اسماعيل عبد الحكيم سكرتير عام الاتحاد ومدير البطولة والكابتن يحيي السيد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد