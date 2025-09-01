مجموعة العشرين تتباحث مستقبل الغذاء والتكنولوجيا والبنية التحتية| تفاصيل

قالت فرح الخولي مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ اليوم الاثنين شهد انطلاق أعمال اليوم الأول من الاجتماعات الرسمية لمجموعة العشرين، والتي تستضيفها العاصمة المصرية القاهرة وتستمر على مدار 3 أيام.

وأضافت "الخولي"، في تصريحات مع الإعلامية دينا سالم "عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " تُعقد القمة على المستوى الوزاري لإقرار مشاريع القرارات والبيانات المتعلقة بعدد من القضايا المطروحة للنقاش ضمن جدول أعمال الاجتماع".

وتابعت: "وتصدرت ملفات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في الزراعة، والنقل التكنولوجي، والتجارة، والبنية التحتية، وآليات التمويل، أجندة هذه الاجتماعات. وتشهد القمة حاليًا جلسة مخصصة لمناقشة دور صندوق الإيفاد (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، حيث جرى استعراض آخر الإحصاءات المتعلقة بالأمن الغذائي والتقدم المُحرز في مجالات التنمية الزراعية على مستوى العالم".

وذكرت، أنه من المقرر أن تُعقد جلسة ختامية في نهاية هذا اليوم تتناول أدوات وسياسات الأمن الغذائي، وسبل تنفيذ هذه السياسات والمشروعات على أرض الواقع، بما يضمن مرونة وفعالية أكبر في تطبيقها ضمن سياسات الدول المختلفة.

وأشارت، إلى أن مشاركة مصر في هذه الاجتماعات تُعد المشاركة الخامسة والثالثة على التوالي، وهي المرة الأولى في تاريخ مجموعة العشرين التي تستضيف فيها دولة غير عضو كدولة ضيف في الاجتماعات الرسمية، وهو ما يعكس الدور المصري الإقليمي والدولي، ومكانتها كاقتصاد ناشئ راسخ، وكنافذة استراتيجية على العمق الإفريقي، وكحلقة وصل بين الشرق والغرب.