رياضة

منتخب الناشئين يتلقى الخسارة الثانية أمام العراق في كأس الخليج

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008
منتخب مصر للناشئين مواليد 2008
كريم عاطف

واصل منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 نتائجه السلبية في بطولة كأس الخليج، بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي أمام نظيره العراقي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة المقامة في مدينة أبها السعودية.

وكان المنتخب المصري قد خسر أيضا في الجولة الافتتاحية أمام منتخب سلطنة عمان بنفس النتيجة (0-2)، ليبقى بدون نقاط في المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات العراق، عمان، والبحرين، ما يصعب مهمته في التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة أحمد الكاس تشكيل المنتخب في مواجهة العراق، والذي ضم كلا من:  

عمر عبد العزيز – حمزة الدجوي – محمد البنداري – أدهم فريد – مهند الشامي – عمر أبو طالب – محمد حمد – أنس رشدي – عبد العزيز الزغبي – إبراهيم النجعاوي – حمزة عبد الكريم.

ويشارك منتخب مصر في البطولة ضمن استعداداته النهائية لخوض منافسات كأس العالم للناشئين، المقرر إقامتها في قطر خلال نوفمبر المقبل، ويأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة فنية من البطولة الخليجية رغم النتائج المخيبة حتى الآن.

يذكر أن منافسات كأس الخليج للناشئين انطلقت في 28 أغسطس الماضي وتستمر حتى 9 سبتمبر، ويتواجد المنتخب السعودي المستضيف في المجموعة الأولى بجانب منتخبات قطر، الكويت، واليمن.

منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 منتخب مصر للناشئين منتخب مصر بطولة كأس الخليج كأس الخليج

