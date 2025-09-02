قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة
«عيسى» للأحمال.. و«أمير» للحراس | الأهلي يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة عادل مصطفى
محمد إمام يشوق جمهوره بكواليس تصوير شمس الزناتي
من تيانانمن إلى واشنطن| كيف يعيد التحالف الثلاثي رسم مستقبل الصراع العالمي؟.. خبير يجيب
مترو الخط الثالث يمدد ساعات التشغيل لنقل جماهير مباراة مصر وإثيوبيا
الأزهر يحتفي بذكرى المولد النبوي بحضور قيادات دينية وسياسية
تعليم الجيزة تطلق أول مشروع لتدريب المعلمين على الذكاء الاصطناعي داخل المدارس
بقيمة 5.3 مليار دولار.. 10% نمو في صادرات الصناعات الكيماوية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2025
نتنياهو يهاجم رئيس وزراء بلجيكا بعد اعتزام بلاده الاعتراف بدولة فلسطين
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
رياضة

ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالفريق الأول.. صور

باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أحمد حسن صورة من توديع خوسية ريببيرو مدرب الأهلي السابق الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالفريق الأول قبل رحيله.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالفريق الأول".

وكان قد أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي الأسبق، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لم ينجح في مهمته مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن قراراته الفنية تسببت في إبعاد العديد من اللاعبين المميزين عن التشكيل الأساسي للفريق.

وقال الحديدي، خلال مداخلة عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، إن استبعاد عناصر مهمة من قائمة المباريات أثر بشكل واضح على أداء الأهلي في الدوري خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف الحديدي أن الأهلي فريق كبير لا يتأثر بمدرب بعينه، وأن فشل ريبيرو في تحقيق الانطلاقة المنتظرة لا يقلل من قيمة وقوة القلعة الحمراء التي اعتادت على تجاوز الأزمات في أصعب الظروف.

واختتم الحديدي تصريحاته قائلاً: "الأهلي قد يمرض لكنه لا يموت، وسيظل قادرًا على العودة للمنافسة بقوة بفضل شخصية لاعبيه وتاريخه الكبير، بجانب دعم جماهيره التي لا تتوقف عن مساندته".

ريبيرو الاهلي الزمالك

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

لمدة 8 ساعات | قطع المياه عن 7 مناطق في القاهرة يوم السبت.. بيان رسمي

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

من 6 سنين.. حقيقة فيديو ذبـ.ـح طفل لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية بالواحات|صور

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كيفية استخراج بطاقة الرقم القومي من المنزل إلكترونيًا

كريم محمود عبد العزيز وأحمد السبكي

كريم محمود عبد العزيز بطل فيلم احنا والقمر جيران.. صور

عمرو مصطفي

عمرو مصطفى يوجه رسالة لوزير الثقافة بعد قرار تغيير تصاريح المصنفات الفنية

بوستر حكاية الوكيل

طرح بوستر "الوكيل" خامس حكايات "ما تراه ليس كما يبدو".. والمؤلف: تدور بين الواقع والعالم الافتراضي

بالصور

موعد افتتاح حديقة الحيوان رسمياً .. وسعر التذاكر الجديدة

موعد افتتاح حديقة الحيوان

يعالج الإمساك والإسهال فى وقت واحد .. اكتشف الزيت المذهل

اضطرابات المعدة

ليلى زاهر تتألق في المشهد الأخير من حكاية «هند».. ورسالة قوية لكل ضحايا الخيانة |صور

ليلي أحمد زاهر

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة مع اللانش بوكس

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

