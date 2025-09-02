ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالفريق الأول.. صور

شارك الإعلامي أحمد حسن صورة من توديع خوسية ريببيرو مدرب الأهلي السابق الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالفريق الأول قبل رحيله.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك:"ريبيرو يودع الجهاز الإداري والطبي والعاملين بالفريق الأول".

وكان قد أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي الأسبق، أن المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو لم ينجح في مهمته مع النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن قراراته الفنية تسببت في إبعاد العديد من اللاعبين المميزين عن التشكيل الأساسي للفريق.

وقال الحديدي، خلال مداخلة عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي ماركو مراد على قناة صدى البلد، إن استبعاد عناصر مهمة من قائمة المباريات أثر بشكل واضح على أداء الأهلي في الدوري خلال الأسابيع الماضية.

وأضاف الحديدي أن الأهلي فريق كبير لا يتأثر بمدرب بعينه، وأن فشل ريبيرو في تحقيق الانطلاقة المنتظرة لا يقلل من قيمة وقوة القلعة الحمراء التي اعتادت على تجاوز الأزمات في أصعب الظروف.

واختتم الحديدي تصريحاته قائلاً: "الأهلي قد يمرض لكنه لا يموت، وسيظل قادرًا على العودة للمنافسة بقوة بفضل شخصية لاعبيه وتاريخه الكبير، بجانب دعم جماهيره التي لا تتوقف عن مساندته".