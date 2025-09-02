قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: الأمن المائي لمصر والسودان لا يتجزأ
22 دقيقة.. فيلم صوت هند رجب يحصل على أطول مدة تصفيق في مهرجان فينيسيا
نقلة نوعية.. رئيس الوزراء يبحث مع شركة صينية خطة مصر لزيادة الطاقة المتجددة إلى 42%
أحمد موسى: مشكلتنا مع النظام الإثيوبي وليست مع شعوب دول حوض النيل
البنوك تتعطل غدا لهذا السبب..وموقف الدولار في الإجازة
السبت المقبل.. أولى جلسات محاكمة سارة خليفة
خبير في الشؤون الإسرائيلية: الاحتلال يمارس خداعًا استراتيجيًا لتغطية جرائمه في غزة
أحمد موسى: سد النهضة مناورة سياسية ولن يحقق تنمية لإثيوبيا
ترامب يتوعد الهند بعقوبات إضافية.. ويؤكد: سأتحدث إلى بوتين قريبا بشأن أوكرانيا
أحمد موسى: الإخوان شركاء في تنفيذ السد وأحداث الفوضى ساعدت على إقامته
جينجر تشابمان: ترامب يركز على مكافحة الجرائم الداخلية في شيكاغو
بأسعار مخفضة.. الزراعة تطرح بيض المائدة بمنافذها| بكام الكرتونة؟
الإطاحة بريبيرو بعد البداية الكارثية.. من الأقرب لقيادة الفريق مؤقتا؟

أمينة الدسوقي

أعلن النادي الأهلي رسميا إنهاء تعاقده مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد سلسلة من النتائج السلبية في انطلاقة الدوري المصري الممتاز، كان آخرها الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن الجولة الخامسة.

الأهلي يحقق فوزا وحيدا 

الأهلي اكتفى بجمع 5 نقاط فقط من أربع مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدًا أمام فاركو (4-1)، مقابل تعادلين مع غزل المحلة (0-0) ومودرن سبورت (2-2)، قبل أن يسقط أمام بطل دوري أبطال أفريقيا بيراميدز.

ريبيرو حصيلة ضعيفة ورحيل مبكر

ريبيرو، الذي تولى المهمة يوم 29 مايو الماضي خلفا للمدرب المؤقت عماد النحاس، قاد الأهلي في 7 مباريات رسمية لم يعرف خلالها طعم الانتصار سوى مرة واحدة، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

قرار الاستغناء عنه جاء بعد أن تراجع الفريق للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب، ليقرر مجلس الإدارة التدخل السريع بحثا عن بديل أجنبي يقود المارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

الرابحون والخاسرون بعد رحيل ريبيرو

رحيل المدرب الإسباني فتح الباب أمام بعض اللاعبين للعودة إلى الصورة مجددا، بينما خسر آخرون مكانهم الذي منحهم إياه المدرب الراحل.

الرابحون من بينهم أحمد عبدالقادر، الذي جمد تمامًا في عهد ريبيرو.

محمد الشناوي، بعد أن تناوب على حراسة المرمى مع مصطفى شوبير.

حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، عمر كمال عبد الواحد، ومصطفى العش.


الخاسرون هم مصطفى شوبير، الذي اعتمد عليه ريبيرو بشكل أساسي وشارك في بداية الموسم.

كريم فؤاد، الذي استعاد مؤخرًا مكانه بعد العودة من الإصابة.

أحمد رضا والمدافع ياسين مرعي، الذي نال ثقة المدرب قبل تعرضه للإصابة.

شوبير المنطق والعقل بيقول النحاس

الإعلامي أحمد شوبير كشف عبر قناة الأهلي أن عماد النحاس هو الأقرب لقيادة الفريق فنيا بشكل مؤقت، قائلا: "كان في استعجال للتعاقد مع مدرب أجنبي، لكن السير الذاتية كثيرة على طاولة الإدارة.. المنطق والعقل بيقول إن عماد النحاس يكمل مؤقتًا، وممكن ينضم له محمد نجيب أو اسم آخر لحين التعاقد مع مدير فني جديد".

ما بعد التوقف الدولي

الدوري المصري سيتوقف من 1 حتى 12 سبتمبر، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعود الأهلي للمنافسات يوم الأحد 14 سبتمبر بمواجهة إنبي على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة.
 

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

المسمار في مأزق.. غضب في القلعة الحمراء بعد القرار المفاجئ من نجم الفريق والسبب وسام أبوعلي

الصحة العالمية تؤكد إصابة أكثر من مليار شخص بأمراض نفسية| تفاصيل

6 عصائر مع طفلك منعشة و مفيدة لـ اللانش بوكس

طريقة عمل المشبك فى البيت.. عادي وبرتقالي وبالسميد

طريقة عمل عصير الجوافة باللبن و فوائدها

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

