الإطاحة بريبيرو بعد البداية الكارثية.. من الأقرب لقيادة الفريق مؤقتا؟

أعلن النادي الأهلي رسميا إنهاء تعاقده مع المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، بعد سلسلة من النتائج السلبية في انطلاقة الدوري المصري الممتاز، كان آخرها الهزيمة أمام بيراميدز بثنائية نظيفة ضمن الجولة الخامسة.

الأهلي يحقق فوزا وحيدا

الأهلي اكتفى بجمع 5 نقاط فقط من أربع مباريات، بعدما حقق فوزا وحيدًا أمام فاركو (4-1)، مقابل تعادلين مع غزل المحلة (0-0) ومودرن سبورت (2-2)، قبل أن يسقط أمام بطل دوري أبطال أفريقيا بيراميدز.

ريبيرو حصيلة ضعيفة ورحيل مبكر

ريبيرو، الذي تولى المهمة يوم 29 مايو الماضي خلفا للمدرب المؤقت عماد النحاس، قاد الأهلي في 7 مباريات رسمية لم يعرف خلالها طعم الانتصار سوى مرة واحدة، مقابل 4 تعادلات وخسارتين.

قرار الاستغناء عنه جاء بعد أن تراجع الفريق للمركز الثاني عشر في جدول الترتيب، ليقرر مجلس الإدارة التدخل السريع بحثا عن بديل أجنبي يقود المارد الأحمر في المرحلة المقبلة.

الرابحون والخاسرون بعد رحيل ريبيرو

رحيل المدرب الإسباني فتح الباب أمام بعض اللاعبين للعودة إلى الصورة مجددا، بينما خسر آخرون مكانهم الذي منحهم إياه المدرب الراحل.

الرابحون من بينهم أحمد عبدالقادر، الذي جمد تمامًا في عهد ريبيرو.

محمد الشناوي، بعد أن تناوب على حراسة المرمى مع مصطفى شوبير.

حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، عمر كمال عبد الواحد، ومصطفى العش.



الخاسرون هم مصطفى شوبير، الذي اعتمد عليه ريبيرو بشكل أساسي وشارك في بداية الموسم.

كريم فؤاد، الذي استعاد مؤخرًا مكانه بعد العودة من الإصابة.

أحمد رضا والمدافع ياسين مرعي، الذي نال ثقة المدرب قبل تعرضه للإصابة.

شوبير المنطق والعقل بيقول النحاس

الإعلامي أحمد شوبير كشف عبر قناة الأهلي أن عماد النحاس هو الأقرب لقيادة الفريق فنيا بشكل مؤقت، قائلا: "كان في استعجال للتعاقد مع مدرب أجنبي، لكن السير الذاتية كثيرة على طاولة الإدارة.. المنطق والعقل بيقول إن عماد النحاس يكمل مؤقتًا، وممكن ينضم له محمد نجيب أو اسم آخر لحين التعاقد مع مدير فني جديد".

ما بعد التوقف الدولي

الدوري المصري سيتوقف من 1 حتى 12 سبتمبر، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن يعود الأهلي للمنافسات يوم الأحد 14 سبتمبر بمواجهة إنبي على استاد المقاولون العرب، ضمن الجولة السادسة.

