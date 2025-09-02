الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار بلجيكا: خطوة تتماشى مع القانون الدولي

في قرارٍ جدي، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفوت أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد أعمال الجميعة العامة للأمم المتحدة هذا الشهر.

يمثل هذا التحرك ضغطًا على الاحتلال الإسرائيلي الذي يرتكب إبادة جماعية في غزة، ويأتي مع تحركات مماثلة من دول أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا.

تمثل هذه التحركات الآتية في ضوء حرب الإبادة في غزة والحنق العالمي من الأفعال الإسرائيلية دون تحرك رادع أيضًا وعلى النقيض من قضايا أخرى كثيرة، زيادة للحنق الإسرائيلي الرافض لمثل هذه الاعترافات الغربية من الدول الكبيرة الذي يراها في غيرها محلها.

بهذه الخطوة ستنضم بلجيكا للموقعين على الإعلان الاعترافي بفلسطين في الأمم المتحدة وهو الأمر الذي يمثل تمهيدًا لطريق حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية.

في هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإعلان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية البلجيكي، ماكسيم بريفو، عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة، معتبرةً ذلك خطوة تتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحمايةً لحل الدولتين ودعمًا لتحقيق السلام.

وطالبت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالتحرك سريعًا لإعلان اعترافها، وتكثيف الجهود العملية لوقف جرائم الإبادة والتهجير والتجويع والضم، وفتح مسار سياسي حقيقي لحل الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.

