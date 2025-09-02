محمد فضل: اللجان الإلكترونية هتمسك في غياب حسام غالي عن مجلس الأهلي

أكد محمد فضل نجم فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي سابقا، إن حسام غالي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، متغيب عن الحضور بالنادي منذ 4 أشهر.

وقال محمد فضل في تصريحات عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: "ليه دايمًا اللي يتكلم على الأهلي أو الزمالك، اللجان تتصدى له، لأ طبعًا منيفعش، حق الجمهور والمستمعين يعرفوا وجهة النظر التي ليس لها أي غرض على الإطلاق".

وأضاف: "هتلاقوا اللجان الإلكترونية هتمسك في حسام غالي، اللي مش بيروح النادي الأهلي، هو معترض وبقاله 4 أو 5 شهور مش بيروح النادي، فاللجان هتشتغل على حسام غالي وهتدخل على إنستجرام عنده تجيب صوره وهو بيصيف ويقعدوا يقولوا انت فين؟".

وتابع: "اللجان دي أنا عارفها وحافظها وعارف الراجل اللي موجود بيقول الكلام ده، وحضراتكم عارفين الراجل ده، ومصر كلها عارفة الراجل ده اللي بيتصدى لهذه الأخبار".

وختم: "الراجل ده مفروض على الأهلي. والأهلي ملك للجميع مش ملك لشخص".