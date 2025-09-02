الخارجية القطرية: إسرائيل ترفض الاستجابة لمبادرات وقف إطلاق النار

أكدت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لم تقدم أي رد حتى الآن على المقترح الأخير الذي قدمته أطراف الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى أن هذا الصمت يُعطل فرص إنهاء معاناة المدنيين ويزيد من تصاعد التوتر في المنطقة.

خطة الاحتلال الكامل تهدد أرواح الجميع

وحذرت الخارجية القطرية من أن خطة إسرائيل لاحتلال غزة بالكامل تمثل تهديدًا خطيرًا للجميع، بمن فيهم المدنيون والمحتجزون، مشددة على أن استمرار هذا التوجه العسكري لا يخدم الاستقرار الإقليمي ويُفاقم الكارثة الإنسانية.

دعوة عاجلة لفتح المعابر وإدخال المساعدات

وجددت الخارجية القطرية مطالبتها بفتح المعابر فورًا والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والدوائية والوقود إلى القطاع، مؤكدة أن الوضع الميداني يتطلب تحركًا سريعًا لتجنب انهيار الخدمات الحيوية في غزة.

إجماع دولي على رفض السياسات الإسرائيلية

وقالت الدوحة إن الإجراءات الإسرائيلية تلقى معارضة إقليمية ودولية واضحة، مشيرة إلى أن هناك تناميًا في الأصوات الدولية المطالبة بوقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.