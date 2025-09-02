القبض على شخص سرق بضائع من صندوق دراجة نارية بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تعليق مدعوم بصور ومقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة بضائع من صندوق دراجة نارية بحوزة عامل توصيل طلبات والهرب بسيارة ملاكى بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق من عامل توصيل طلبات بأحد المطاعم، أنه حال توصيله أحد الطلبات بالدراجة النارية قيادته لأحد العملاء بدائرة القسم فوجئ عقب عودته بعدم وجود طلب "آخر" كان داخل الصندوق .

أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .





