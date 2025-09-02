ارتبط اسمه بالأهلي.. من هو الألماني روجر شميت مدرب المارد الأحمر المحتمل؟

تصدر المدرب الألمانى روجر شميت، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد ارتباط اسمه بتدريب الأهلي خلفا للإسبانى خوسيه ريبييرو.

وبحسب التقارير الصحفية المتداولة، دخل مسئولو النادى الأهلى فى مفاوضات مع الألمانى روجر شميت لتولى تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن إقالة ريبييرو جاءت بعد الهزيمة بثنائية أمام بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري لموسمه الجاري 2025-2026.

رحيل خوسيه ريبييرو

أعلن النادي الأهلى، توجيه الشكر للمدرب الإسباني خوسيه ريبييرو، عن الفترة التي قضاها في تدريب المارد الأحمر.

وأنهى الأهلى، علاقته التعاقدية مع ريبييرو وجهازه المعاون بالتراضي، وجاء ذلك عقب اجتماع لجنة التخطيط بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي، ومحمد يوسف، المدير الرياضي، الذي تمت خلاله مناقشة التقارير المقدمة من المدير الرياضي والمدير الفني.

وفى ضوئها جاء القرار المشار إليه، وأكدت اللجنة في جلستها مع خوسيه ريبييرو تقديرها لما قدمه منذ توليه المسئولية، وأنه بذل الكثير من الجهد لكن النتائج لم تساعده علي استكمال التجربة، في الوقت الذي يسعى فيه النادي إلى تحقيق الطموحات الكبيرة لجماهيره على المستويين المحلي والقاري، وتواصل لجنة التخطيط اجتماعاتها للاستقرار علي التصور النهائي للجهاز الفني الذي سوف يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

أرقام ريبييرو مع الأهلي

تولى خوسيه ريبييرو المهمة الفنية للنادي الأهلى، قبل انطلاق منافسات كأس العالم للأندية 2025، بالولايات المتحدة الأمريكية، وقاد المدرب الإسباني الفريق الأحمر خلال 3 مباريات.

تعادل الأهلى في مواجهتين بمونديال الأندية أمام إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، بينما سقط في فخ الهزيمة أمام بالميراس البرازيلي.

وعلى الصعيد المحلي، تمكن الأهلي من تحقيق فوز وحيد في الدوري المصري أمام فاركو، بينما تعادل أمام مودرن سبورت وغزل المحلة، وسقط في فخ الهزيمة أمام بيراميدز.

من هو روجر شميت؟

تم طرح العديد من أسماء المدربين الأجانب لقيادة الأهلي خلال الفترة المقبلة على رأسهم روجر شميت، البالغ من العمر 57 عامًا، والذي يمتلك سيرة ذاتية جيدة فقد وُلد فى مدينة كيرسب الألمانية عام 1967.

بدأ مسيرته كلاعب فى الدوريات الإقليمية قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب، وحقق شميت لقبى الدورى والكأس فى النمسا مع ريد بول سالزبورج فى عام 2014.

وقاد باير ليفركوزن في الدوري الألماني، قبل أن يضيف إلى خزانته كأس الاتحاد الصيني مع بكين جوان في 2018، كما ترك بصمته في الدوري الهولندي بالفوز بكأس هولندا مع بي إس في آيندهوفن في 2022، ثم أصبح أول مدرب ألماني يحرز لقب الدوري البرتغالي الممتاز مع بنفيكا في 2023.