الصحة: الطواقم الطبية بخير والدولة تقوم بأقصى جهد لتوفير خدمة ذات جودة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن الطواقم الطبية في مصر بخير والدولة تقوم بأقصى جهد لتوفير خدمة طبية ذات جودة.

وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" مصر تسعى إلى توفير الخدمات للمواطن بأفضل جودة بدون ان نحمل المواطن والمريض أعباء إضافية ".

وفي وقت سابق، كشف الدكتور حسام عبدالغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان ، تعريف الحالة الطبية الطارئة وكيفية التعامل معها.



وقال عبدالغفار ، الحالة الطارئة هي أي حالة طبية حادة تشكل تهديدًا فوريًا لحياة الإنسان أو أحد أعضائه أو وظائفه الجسدية، وتتطلب تدخلاً طبياً فورياً لمنع حدوث وفاة أو إعاقة دائمة أو مضاعفات خطيرة.



- التهديد للحياة مثل توقف القلب أو التنفس، أو النزيف الحاد غير المسيطر عليه، أو الصدمة الهبوط الحاد في ضغط الدم).

- التهديد لعضو أو وظيفة مثل الجلطة الدماغية السكتة الدماغية)، أو الجلطة القلبية (احتشاء عضلة القلب)، أو إصابة الحبل الشوكي، أو فقدان البصر المفاجئ.

-الحدة المفاجئة : تظهر الأعراض فجأة وتتطور بسرعة، مثل آلام الصدر الحادة، أو ضيق التنفس الشديد، أو التشنجات.

- تتطلب تدخلاً فورياً لا يمكن تأخير العلاج حتى لا يؤدي ذلك إلى تدهور حالة المريض بشكل خطير.

