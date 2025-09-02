عضو الفتوى بالأزهر سابقا: لا يجوز للأب وهب بناته ثروته لحرمان آخرين

علق عبد العزيز النجار عضو لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف على أزمة ميراث الإعلامي الراحل وائل الإبراشي.

وقال عبد العزيز النجار في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"، :" لابد من التفرقة بين التنازل عن الإملاك للأبناء وبين الهبة ".



وتابع عبد العزيز النجار :" يجوز للأب أن يهب لأولاده في حياته حتى ولو كل تركته ولا شيء فيه شرعا بشروط وهي أن يتملك الموهوب هذه الهبة في حياة الواهب ".

وأكمل عبد العزيز النجار :" يجوز للأب وهو على قيد الحياة ان يهب لأولاده ما يشاء من الاموال والعقارات بشرط ألا يكون الهدف حرمان بعض الورثة ".