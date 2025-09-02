رئيس وزراء سلوفاكيا يؤكد اهتمام بلاده بالعمل مع روسيا في قطاع الطاقة

صرح رئيس الوزراء السلوفاكي روبيرت فيكو، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ترى إمكانية كبيرة للعمل مع روسيا في قطاع الطاقة، جاء ذلك خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بكين.



وقال فيكو -في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية- "إننا نرغب في مواصلة التعاون في قطاع الطاقة. فنحن مهتمون بالحصول على إمدادات الغاز والوقود الروسية. كما أننا مهتمون أيضًا بالتعاون في مجالات أخرى".



كما أشار إلى تزايد حجم إمدادات الغاز الروسية الواردة إلى سلوفاكيا عبر خط غاز "توركستريم"، مُضيفًا أن حجم إمدادات الغاز الروسية إلى سلوفاكيا بلغ ما يقرب من 4 ملايين متر مكعب في العام.

