خبير شؤون إسرائيلية: سموتريتش في الأساس لاجئ أوكراني

أكد الدكتور محمد وازن الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش لاجئ أوكراني في الأساس .



وقال محمد وازن في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :" سموتريتش اعلن اليوم عن خطة إسرائيلية لضم 82 % من الضفة الغربية لإسرائيل ".

وتابع محمد وازن :" وزراء إسرائيل يفتقدون للدبلوماسية في تصريحاتهم بشان أراضي فلسطين المحتلة ".

وأكمل محمد وازن :" هناك مخطط إسرائيلي امريكي ضخم لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني".

وتابع محمد وازن :" ترامب والإدارة الامريكية يسيران في مسار الخداع بشأن ملف العدوان الإسرائيلي على غزة".