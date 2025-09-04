قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

خبير شؤون إسرائيلية: سموتريتش في الأساس لاجئ أوكراني

هاني حسين

أكد  الدكتور محمد وازن الخبير في الشؤون الإسرائيلية، أن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش لاجئ أوكراني في الأساس .


وقال محمد وازن  في حواره في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة "، :"  سموتريتش  اعلن اليوم عن خطة إسرائيلية لضم 82 % من الضفة الغربية لإسرائيل ".

وتابع محمد وازن :"  وزراء إسرائيل يفتقدون للدبلوماسية في تصريحاتهم  بشان أراضي فلسطين المحتلة ".

وأكمل محمد وازن :" هناك مخطط إسرائيلي امريكي ضخم لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء الوجود الفلسطيني".

وتابع محمد وازن :"  ترامب والإدارة الامريكية يسيران في مسار الخداع بشأن ملف العدوان الإسرائيلي على غزة". 

