دعم وحدة الجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى حميات الزقازيق بمنظار بقيمة 2.5 مليون جنيه

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع الصحي والارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفيات الحكومية، وأن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على قائمة أولويات العمل خلال الفترة الحالية وصولاً لمجتمع صحي وسليم.

وقال المحافظ إنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 2014 وحتى تاريخه تم الانتهاء من تنفيذ 144 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير ورفع كفاءة للمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة ومكاتب الصحة، بتكلفة مالية بلغت مليارا و200 مليون جنيه إيمانًا بحق كل مواطن في الحصول على الرعاية الصحية المتكاملة وفقًاً لأعلى معايير الجودة.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، أنه بالتعاون مع المجتمع المدني، تم توفير منظار بقيمة 2.5 مليون جنيه لصالح وحدة الجهاز الهضمى والمناظير بمستشفى حميات الزقازيق، والذي يتميز بتكنولوجيا laser transmission لنقل البيانات بشكل سريع، وكذلك تكنولوجيا CBI Amber، والتي تساعد على تحديد أماكن النزيف بقناة الجهاز الهضمي، ما يساعد الطبيب على القيام بإجراءات لإيقاف النزيف بسرعة وبدقة متناهية.