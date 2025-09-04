قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير يوجه رسالة مؤثرة بشان ميسي
"600 ألف جنيه في 6 أيام".. أب يبكي ويستغيث بوزير الصحة بعد وفاة ابنه بمستشفى خاص
الأردن: العمل العربي المشترك ليس ترفًا في هذا الزمن الصعب
ينتمون لـ3 أحزاب.. أسماء الفائزين بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ
أفضل سورة تقرأ في مولد النبي 2025.. رددها الآن تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة
السيدة انتصار السيسي: لنتعلم من سيرة النبي الكريم قيم الرحمة والتسامح والمحبة
التضامن الاجتماعي والأوقاف تفتتحان مطبخ المحروسة للإطعام بمدينة طنطا
بوتين وشي على «مايكروفون ساخن»: حديث عن زرع الأعضاء والعيش حتى 150 عامًا
شريف إدريس يكشف لأول مرة سبب استبعاد عادل إمام لممثل شهير من مسرحية "بودي جارد"
شوبير يكشف تطورات ملف مدرب الأهلي الجديد ومصير عماد النحاس
المرأة المصرية القديمة حقوق وواجبات .. محاضرة لمؤسسة زاهي حواس الثلاثاء المقبل
بمناسبة المولد النبوى الشريف .. احتفالية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
برلمان

هشام مجدي عضو الشيوخ : التنمية والتعليم والصحة على رأس أولوياتي

الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف
الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

أعرب الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف، عن خالص شكره وامتنانه لأبناء المحافظة على ثقتهم الغالية ودعمهم في الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل أمانة ومسؤولية كبرى سيحرص على الوفاء بها تحت قبة المجلس.

وقال مجدي في بيان له :" أفتخر بثقة أبناء بني سويف، وأؤكد أنني سأكون نائبًا صادقًا ومعبرًا عن صوت المواطنين، ملتزمًا بالعمل الجاد من أجل حل مشكلاتهم ودعم خطط الدولة في البناء والتنمية"، موجها الشكر لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم المتواصل.

وأكد مجدي، أن حزب الجبهة الوطنية، يضع المواطن في قلب برامجه ورؤيته السياسية، ويعمل على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه المجتمع، بالتوازي مع دعم مؤسسات الدولة في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن أولوياته داخل المجلس ستركز على القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة، خاصة تطوير البنية التحتية، دعم التعليم والصحة، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، إضافة إلى دعم قطاع الزراعة بما يضمن تحسين أوضاع الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن دور المجلس  يشمل تقديم الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا التزامه بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار، مؤكدا على أن يكون عند حسن ظن أبناء بني سويف وحزب الجبهة الوطنية، قائلًا:"المواطن هو المحرك الأساسي لنجاح أي نائب، وبدعمكم نستطيع أن نصنع مستقبلًا أفضل لمصر".

الجدير بالذكر أن الدكتور هشام مجدى، عضو حزب الجبهة الوطنية، خاض جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، واستطاع أن يحسم المقعد الفردى بفارق كبير فى الأصوات، بعد حملة دعم وتأييد كبيرة من أبناء المحافظة.

