هشام مجدي عضو الشيوخ : التنمية والتعليم والصحة على رأس أولوياتي

أعرب الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة بني سويف، عن خالص شكره وامتنانه لأبناء المحافظة على ثقتهم الغالية ودعمهم في الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل أمانة ومسؤولية كبرى سيحرص على الوفاء بها تحت قبة المجلس.

وقال مجدي في بيان له :" أفتخر بثقة أبناء بني سويف، وأؤكد أنني سأكون نائبًا صادقًا ومعبرًا عن صوت المواطنين، ملتزمًا بالعمل الجاد من أجل حل مشكلاتهم ودعم خطط الدولة في البناء والتنمية"، موجها الشكر لقيادات حزب الجبهة الوطنية على دعمهم المتواصل.

وأكد مجدي، أن حزب الجبهة الوطنية، يضع المواطن في قلب برامجه ورؤيته السياسية، ويعمل على تقديم حلول واقعية للتحديات التي تواجه المجتمع، بالتوازي مع دعم مؤسسات الدولة في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن أولوياته داخل المجلس ستركز على القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة، خاصة تطوير البنية التحتية، دعم التعليم والصحة، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، إضافة إلى دعم قطاع الزراعة بما يضمن تحسين أوضاع الفلاحين وتعزيز الأمن الغذائي.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن دور المجلس يشمل تقديم الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية بما يخدم الصالح العام، مؤكدًا التزامه بالتواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم ليكونوا شركاء حقيقيين في صناعة القرار، مؤكدا على أن يكون عند حسن ظن أبناء بني سويف وحزب الجبهة الوطنية، قائلًا:"المواطن هو المحرك الأساسي لنجاح أي نائب، وبدعمكم نستطيع أن نصنع مستقبلًا أفضل لمصر".

الجدير بالذكر أن الدكتور هشام مجدى، عضو حزب الجبهة الوطنية، خاض جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، واستطاع أن يحسم المقعد الفردى بفارق كبير فى الأصوات، بعد حملة دعم وتأييد كبيرة من أبناء المحافظة.