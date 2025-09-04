إعلامي يكشف مفاجأة عن غياب لاعب الزمالك بمواجهة المصري

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، مقدم برنامج "ملعب أون"، تفاصيل الإصابة التي يعاني منها محمود جهاد لاعب الزمالك، والتي تسببت في غيابه عن المشاركة مع الفريق منذ شهر أبريل الماضي.

طبيعة إصابة محمود جهاد

أوضح عبد الجواد أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة عضلية أو بدنية، بل إن التشخيص الطبي الصادر عن أطباء الزمالك يشير إلى إصابة نفسية، وهو ما أثار حيرة الجهاز الفني بقيادة البرتغالي فيريرا، الذي لم يتمكن من الاعتماد عليه حتى الآن

أزمة خط الوسط قبل مواجهة المصري

وأكد عبد الجواد أن الزمالك يواجه أزمة في وسط ملعبه الدفاعي قبل مواجهة المصري في الدوري، في ظل غياب دونجا بسبب الإيقاف، إلى جانب استمرار إصابة الوافد الجديد أحمد ربيع، وهو ما يزيد من صعوبة مهمة الفريق في المباراة المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمصري

يستعد الزمالك لملاقاة المصري البورسعيدي يوم السبت الموافق 13 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد برج العرب، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.