دفن جثمان فرد أمن سقط من أعلى مدرسة بالجيزة

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان فرد أمن خاص، لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى مدرسة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص داخل مدرسة بدائرة قسم الجيزة

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن فرد أمن خاص اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى سطح المدرسة، ليسقط أرضا ويفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.