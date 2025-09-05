قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران ترد على أستراليا بخفض التمثيل الدبلوماسي وتصف اتهامات "معاداة السامية" بالواهية
النقل تناشد المواطنين الالتزام بتعليمات السكك الحديدية
فعل نهى النبي عن فعله يوم الجمعة.. احذر الوقوع فيه
ترامب يستضيف عمالقة التكنولوجيا في عشاء البيت الأبيض.. وإيلون ماسك أبرز الغائبين
بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا
إيران: لن نخضع لمطالب الغرب غير القانونية وحقوقنا النووية غير قابلة للتصرف
السكة الحديد تنظم لقاء توعية لتعزيز السلامة المهنية وترسيخ الانضباط المؤسسي للعاملين
سورة الكهف.. اعرف فضل قراءتها يوم الجمعة
مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 في انقلاب سيارة سفاري بالغردقة
بعد قرار لجنة السويداء.. الهجري: نشكر أمريكا وترامب وإسرائيل ونتنياهو
لجنة تحقيق السويداء: محاكمات علنية للموقوفين والدولة السورية جادة في المحاسبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

دفن جثمان فرد أمن سقط من أعلى مدرسة بالجيزة

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان فرد أمن خاص، لقي مصرعه عقب سقوطه من أعلى مدرسة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مصرع شخص داخل مدرسة بدائرة قسم الجيزة

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين من خلال الفحص والتحريات، أن فرد أمن خاص  اختل توازنه أثناء وقوفه أعلى سطح المدرسة، ليسقط أرضا  ويفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

الجيزة فرد أمن دفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

يصل إلى 270 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء الكارت

تأخير الساعة

هل يتم تأخير الساعة مساء اليوم؟.. اعرف الموعد الرسمي لبدء التوقيت الشتوي

التضخم

رئيس اتحاد بنوك مصر يزف بشرى بشأن أسعار الفائدة .. فيديو

صورة أرشيفية

مصر تشارك في إغلاق أكبر منصة بث رياضي غير قانونية في العالم.. ضربة قاصمة لشبكات القرصنة

زيزو

تجاوز للضوابط.. زيزو يحذف اعتذاره لجماهير الأهلي بعد رفض الجهاز الفني

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم الجمعة 5-9-2025

الإيجار القديم

لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي من الدولة؟

حادث قطار الضبعة

الصور الأولى لحادث اصطدام قطار ركاب بسيارة نقل مياه بمدينة الضبعة

ترشيحاتنا

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 4-9-2025

شريف الشربيني

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات الخدمية والبنية الأساسية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة

الضرائب

الضرائب: ارتفاع حصيلة الإقرارات الضريبية لـ 177.45 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي

بالصور

في نص ساعة اعملى حلاوة المولد .. سمسمية وحمصية وفولية

حلاوة المولد
حلاوة المولد
حلاوة المولد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد