رحيل أسطورة الأناقة الإيطالية.. من هو جورجيو أرماني؟

فقد عالم الموضة أحد أبرز رموزه العالمية، مع وفاة المصمم الإيطالي الشهير جورجيو أرماني عن عمر ناهز 91 عاما.

من الطب إلى عالم الأزياء

ولد أرماني عام 1934 في مدينة بياتشينزا شمال إيطاليا، وعاش طفولة قاسية في ظل تبعات الحرب العالمية الثانية.

درس الطب لفترة قصيرة قبل أن يتجه صدفة إلى مجال الموضة، من خلال عمله في متجر "لا ريناسينتي"، حيث بدأ يكتشف شغفه وموهبته في تصميم الأزياء.

بدعم من شريكه وصديقه الراحل سيرجيو غالييوتي، أطلق علامته التجارية الخاصة عام 1975 من مدينة ميلانو، لتتحول لاحقا إلى واحدة من أضخم إمبراطوريات الموضة في العالم.

صانع البدلة المعاصرة

اشتهر أرماني بإعادة تعريف البدلة الرجالية، إذ جمع في تصاميمه بين القوة والنعومة، كما ابتكر خطاً محايداً بين الجنسين، وحرص على تمكين المرأة عبر تصاميم تعكس حضورها في بيئات العمل والمناصب القيادية.

وسع أرماني علامته لتشمل العطور، مستحضرات التجميل، الديكور الداخلي، الفنادق، وخط "الهوت كوتور" الشهير "Armani Privé"، الذي أصبح خياراً مفضلاً لنجمات هوليوود على السجادة الحمراء مثل كيت بلانشيت، ونيكول كيدمان، وبيونسيه.

الأناقة الصامتة التي أسرت العالم

تميز أسلوب أرماني بقدرته على المزج بين البساطة والفخامة، معتمدا على الخطوط الواضحة، والألوان الهادئة، ودقة مستوحاة من العمارة والضوء والظل وبفضل هذه المقاربة، أصبح اسمه مرادفًا للأناقة الإيطالية المعاصرة.

رسمت تصاميمه ملامح شخصيات شهيرة في أكثر من 200 فيلم، من أبرزها "American Gigolo"، "The Wolf of Wall Street"، و"Dark Knight"، حيث كان له دور محوري في ربط عالم الموضة بالسينما.

رجل الظل الذي رفض الأضواء

رغم شهرته العالمية، تمسك أرماني بالحفاظ على خصوصيته واستقلاليته رفض إدراج شركته في البورصة، وظل المساهم الوحيد فيها.

وداع الملك جورجيو

عبر وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي عن حزنه قائلا: "برحيل جورجيو أرماني، نفقد أحد رموز الثقافة الإيطالية، الذي حول الأناقة إلى لغة عالمية، وأعاد تعريف العلاقة بين الموضة والسينما والمجتمع".

كما نعت دوناتيلا فيرساتشي، مديرة التصميم السابقة في دار "فرساتشي"، المصمم الراحل، واصفة إياه بـ"العملاق".

وداع خاص وعزاء عام

تقيم مجموعة "أرماني" مراسم عزاء مفتوحة في "مسرح أرماني" بمدينة ميلانو يومي السبت والأحد، على أن يجرى الدفن في مراسم خاصة تقتصر على العائلة والمقربين، التزاما بوصية أرماني الشخصية.