آية قرآنية تزيد جمال المرأة.. بنور في الوجه ونضارة .. هل تعرفيها؟
بقوة 818 حصانًا.. إصدار محدود لايقونة مرسيدس الخارقة| صور
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم
متى أصلي الضحى ركعتين فقط؟.. بعد 5 دقائق فلا تضيع فضلها
أقل سعر للدولار في البنوك اليوم 6-9-2025
وزير الخارجية: مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة ينقذ المنطقة من إراقة الدماء
شاب قتـ.ل أمه و طعن أبوه ..تفاصيل مذبحـ.ة حي الأمل في رأس غارب
لمدة يومين.. قطع الكهرباء عن 20 قرية وعزبة لمدة 7 ساعات بأسيوط
أرملة نجل صلاح الشرنوبي: ممنوعون من دخول شقتنا والحصول على مستحقاتنا
صلاة الضحى.. اعرف متى يكون أفضل وقت لأدائها
منافذ كلنا واحد توفر مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة تصل إلى 40%
رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم مؤتمرات إعداد قادة الشباب الإنجيليين بوادي النطرون

مؤتمر إعداد قادة الشباب
مؤتمر إعداد قادة الشباب
ميرنا رزق

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات مؤتمر إعداد قادة الشباب SLU، الذي انعقد على مدار ثلاثة جولات ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" في وادي النطرون، بالشراكة مع مؤسسة SLU الدولية وخدمة TC مصر، برئاسة القس طوني جورج مؤسس الخدمة في مصر والشرق الأوسط، وبمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والدوليين.

وفي خلال كلمته في الجلسة الختامية، قدّم رئيس الطائفة محاضرة عن القيادة، شدد فيها على أن أهم عنصر في القيادة هو الانضباط، وأن الأخلاق هي الركيزة الأساسية التي تحفظ مصداقيته.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "لتكون قائدًا ناجحًا، ساعد من حولك، اسند المحتاج، وادعم قليل الخبرة حتى لو صرت في الظل. فالقوة الحقيقية في القيادة تُقاس بقدرتك على مساندة من هم في الهامش، وعدم الاستهانة بدورك في مساعدتهم. القائد الناجح لا يتصيد الأخطاء، بل يمنح الفرصة الثانية والمحاولة الثانية، لأنه يؤمن بالإنسان وقدرته على التغيير."

واختتم كلمته موجهًا حديثه للشباب: “نحن نحب بلادنا ونعشق ترابها، رغم كل التحديات التي تواجهنا، وتذكروا دائمًا أن سلام واستقرار بلادنا قائم على ترابطنا معًا، وبسلام مصر يكون لنا سلام”.

وشهدت فعاليات المؤتمر، على مدار انعقاده، محاضرات وجلسات تفاعلية وورش عمل هدفت إلى تنمية مهارات القيادة، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الدور المجتمعي للشباب، بمشاركة شخصيات عامة وقيادات كنسية وأكاديمية بارزة.

