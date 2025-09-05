رئيس الطائفة الإنجيلية يختتم مؤتمرات إعداد قادة الشباب الإنجيليين بوادي النطرون

اختتم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، فعاليات مؤتمر إعداد قادة الشباب SLU، الذي انعقد على مدار ثلاثة جولات ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" في وادي النطرون، بالشراكة مع مؤسسة SLU الدولية وخدمة TC مصر، برئاسة القس طوني جورج مؤسس الخدمة في مصر والشرق الأوسط، وبمشاركة نخبة من القادة والخبراء المحليين والدوليين.

وفي خلال كلمته في الجلسة الختامية، قدّم رئيس الطائفة محاضرة عن القيادة، شدد فيها على أن أهم عنصر في القيادة هو الانضباط، وأن الأخلاق هي الركيزة الأساسية التي تحفظ مصداقيته.

وقال الدكتور القس أندريه زكي: "لتكون قائدًا ناجحًا، ساعد من حولك، اسند المحتاج، وادعم قليل الخبرة حتى لو صرت في الظل. فالقوة الحقيقية في القيادة تُقاس بقدرتك على مساندة من هم في الهامش، وعدم الاستهانة بدورك في مساعدتهم. القائد الناجح لا يتصيد الأخطاء، بل يمنح الفرصة الثانية والمحاولة الثانية، لأنه يؤمن بالإنسان وقدرته على التغيير."

واختتم كلمته موجهًا حديثه للشباب: “نحن نحب بلادنا ونعشق ترابها، رغم كل التحديات التي تواجهنا، وتذكروا دائمًا أن سلام واستقرار بلادنا قائم على ترابطنا معًا، وبسلام مصر يكون لنا سلام”.

وشهدت فعاليات المؤتمر، على مدار انعقاده، محاضرات وجلسات تفاعلية وورش عمل هدفت إلى تنمية مهارات القيادة، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز الدور المجتمعي للشباب، بمشاركة شخصيات عامة وقيادات كنسية وأكاديمية بارزة.