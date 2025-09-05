قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عماد الدين حسين: بيان الخارجية رسالة قوية برفض مصر القاطع لمخطط التهجير
عضو جمعية الإبادة الجماعية: المجتمع الدولي متردد في اتخاذ موقف حاسم تجاه إبادة غزة
لا يتقبلون الخسارة.. موسيماني يرفض العودة لتدريب الأهلي
تعيش في دوامة من الهم والغم.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل شائع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-9-2025
علاء عابد: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد تضامننا الكامل مع قضيتهم
المقاولون العرب يوافق على انتقال طارق سليمان لـ أهلي طرابلس
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بعد نجاحها.. الطفلة تمارا حجاج تنضم لـ سفاح التجمع
النمس: إجراءات الاحتلال تزيد معاناة الفلسطينيين.. والموت يحاصر أطفال غزة
موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال
روسيا ترسل مساعدات عاجلة إلى أفغانستان بعد زلزال أودى بحياة أكثر من 2200 شخص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سواريز يعتذر عن سوء سلوكه أمام فريق سياتل الأمريكي

سواريز
سواريز
القسم الرياضي

اعتذر لويس سواريز، مهاجم إنتر ميامي، يوم الخميس عن بصقه على أحد أعضاء طاقم سياتل ساوندرز قبل أربعة أيام في نهاية نهائي كأس الدوري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد فوز ساوندرز بنتيجة 3-0 في سياتل، دخل الفريقان في شجار، شهد حادثة بصق سواريز، بالإضافة إلى قيام لاعب خط وسط ميامي سيرجيو بوسكيتس بتوجيه لكمة.

وكتب سواريز على إنستجرام: "أولاً، أود أن أهنئ سياتل ساوندرز على فوزهم بكأس الدوري. والأهم من ذلك كله، أود أن أعتذر عن سلوكي بعد انتهاء المباراة".

وواصل: "كانت لحظة مليئة بالتوتر والإحباط، حيث حدثت أمورٌ ما كان ينبغي حدوثها بعد انتهاء المباراة مباشرةً، لكن هذا لا يُبرر ردة فعلي".

أكمل: "لقد أخطأت وأعتذر بصدق. هذه ليست الصورة التي أرغب في تقديمها أمام عائلتي، التي تعاني بسبب أخطائي، وأمام ناديي، الذين لا يستحقون أن يتأثروا بشيءٍ كهذا".

واختتم: "أشعر بالأسف لما حدث، ولم أُرد أن أضيع فرصة الاعتراف والاعتذار عن كل ما شعرتُ به من سوءٍ تجاه ما فعلت. نعلم أن الموسم لا يزال طويلاً، وسنعمل معًا لتحقيق الانتصارات التي يستحقها هذا النادي وجماهيره.. تحياتي للجميع."

إنتر ميامي لويس سواريز سياتل ساوندرز كأس الدوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

ترشيحاتنا

وزيرا الزراعة والشؤون النيابية

وزيرا الزراعة والشئون النيابية يتفقدان محطة إنتاج وتعبئة الخضروات والفاكهة بإيطاليا

جانب من المرور

المؤسسة العلاجية في زيارة مفاجئة لمستشفيات الإسكندرية

المعهد القومي لعلوم البحار

خلال زيارته لمعهد علوم البحار.. نائب وزير التعليم العالي يشيد بتوظيف الذكاء الاصطناعي لدعم التنمية المستدامة وحماية السواحل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | أوروبا تمنع استخدام الهارد جل .. اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لجثث بأيدٍ مقيدة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

3 وزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

وزير الري
وزير الري
وزير الري

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد