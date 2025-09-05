أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وارتفاع في أسعار المعدن الأصفر

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

انتهاء الموجات الحارة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.

ولاء محمد: الاحتفال بالمولد النبوي يعبر عن محبة الرسول والإيمان بالله

تحدثت الدكتورة ولاء محمد، المحاضر الدولي وأستاذ التاريخ الإسلامي، عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مصر منذ قديم الأزل والتطور الذي شهده خلال العصور السابقة.

محافظ أسوان : معرض أهلا مدارس يقدم للمواطنين 40% تخفيضات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم افتتاح معرض أهلا مدارس في أسوان استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وأن هذه المعارض تتم بالتعاون مع مديرية التموين وأن الأسعار مخفضة بنسب كبيرة.

والدة الشهيدة هند رجب: ما قدرتش أنقذ بنتي وصوتها هيفضل يلاحقني طول عمري

قالت وسام حمادة، والدة الشهيدة الطفلة هند رجب، إن أصعب ما يمكن أن تشعر به أم هو أن تسمع ابنتها تناشدها لإنقاذها.

محمد عيد كيلاني: النبي محمد قدوة في التواضع وبساطة التعامل

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جسّد أسمى معاني الإنسانية، وكان نموذجًا متكاملًا للأخلاق والصفات النبيلة.

وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس جمهورية قبرص، وأعرب وزير الخارجية عن تقديره إزاء التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية مع قبرص والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة.

الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية المصرية، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة.

برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر برج مشتهى، المكوَّن من 13 طابقًا، الواقع غرب مدينة غزة.