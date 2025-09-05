قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عماد الدين حسين: بيان الخارجية رسالة قوية برفض مصر القاطع لمخطط التهجير
عضو جمعية الإبادة الجماعية: المجتمع الدولي متردد في اتخاذ موقف حاسم تجاه إبادة غزة
لا يتقبلون الخسارة.. موسيماني يرفض العودة لتدريب الأهلي
تعيش في دوامة من الهم والغم.. خطيب المسجد الحرام يحذر من فعل شائع
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 5-9-2025
علاء عابد: نرفض تهجير الفلسطينيين ونؤكد تضامننا الكامل مع قضيتهم
المقاولون العرب يوافق على انتقال طارق سليمان لـ أهلي طرابلس
كل ما تريد معرفته عن مباراة منتخب مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
بعد نجاحها.. الطفلة تمارا حجاج تنضم لـ سفاح التجمع
النمس: إجراءات الاحتلال تزيد معاناة الفلسطينيين.. والموت يحاصر أطفال غزة
موعد مباراة بيراميدز وأوكلاند سيتي في كأس إنتركونتيننتال
روسيا ترسل مساعدات عاجلة إلى أفغانستان بعد زلزال أودى بحياة أكثر من 2200 شخص
أخبار التوك شو: الأرصاد تزف بشرى للمواطنين.. وارتفاع في أسعار المعدن الأصفر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

ارتفاع في أسعار المعدن الأصفر.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

الذهب.. استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

انتهاء الموجات الحارة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع.

ولاء محمد: الاحتفال بالمولد النبوي يعبر عن محبة الرسول والإيمان بالله

تحدثت الدكتورة ولاء محمد، المحاضر الدولي وأستاذ التاريخ الإسلامي، عن الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف في مصر منذ قديم الأزل والتطور الذي شهده خلال العصور السابقة.

محافظ أسوان : معرض أهلا مدارس يقدم للمواطنين 40% تخفيضات

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أنه تم افتتاح معرض أهلا مدارس في أسوان استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وأن هذه المعارض تتم بالتعاون مع مديرية التموين وأن الأسعار مخفضة بنسب كبيرة.

والدة الشهيدة هند رجب: ما قدرتش أنقذ بنتي وصوتها هيفضل يلاحقني طول عمري

قالت وسام حمادة، والدة الشهيدة الطفلة هند رجب، إن أصعب ما يمكن أن تشعر به أم هو أن تسمع ابنتها تناشدها لإنقاذها.

محمد عيد كيلاني: النبي محمد قدوة في التواضع وبساطة التعامل

أكد الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف السابق، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جسّد أسمى معاني الإنسانية، وكان نموذجًا متكاملًا للأخلاق والصفات النبيلة.

وزير الخارجية يؤكد للرئيس القبرصي ضرورة خلق أفق سياسي لإقامة الدولة الفلسطينية

التقى وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، مع رئيس جمهورية قبرص، وأعرب وزير الخارجية عن تقديره إزاء التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية مع قبرص والتطلع للارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أوسع في المجالات المختلفة.

الخارجية المصرية: تهجير الفلسطينيين يظل خطا أحمر غير قابل للتغير

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية المصرية، قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات في غزة.

برج مشتهى يتحول إلى ركام.. قصف إسرائيلي عنيف يثير الرعب بين آلاف النازحين

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من دير البلح، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت بشكل مباشر برج مشتهى، المكوَّن من 13 طابقًا، الواقع غرب مدينة غزة.

اسعار الفراخ والبيض

بعد الانخفاض الكبير| استقرار اسعار الفراخ والبيض اليوم.. بكام؟

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

ميسي

بكاء وهدف.. منتخب الأرجنتين يودع ميسي بفوز تاريخي على فنزويلا

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

المترو.. أرشيفية

تسهيلا على الجمهور.. مترو الخط الثالث يمدّ ساعات عمله لمباراة مصر وإثيوبيا

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

سلامة الغذاء

بعد رصد شكوى مواطن.. سلامة الغذاء تتخذ إجراءات قانونية تجاه أحد المطاعم

مشاجرة القليوبية

بسبب تنظيف سيارة.. القبض على أطراف مشاجرة القليوبية

محكمة

تهديدات مستمرة.. المحامي ضحية الخطف والاحتجاز بحلوان يكشف تطورات جديدة

سارة خليفة

أولى جلسات محاكمة سارة خليفة في اتهامها بتأليف عصابة إجرامية

نشرة المرأة والمنوعات | أوروبا تمنع استخدام الهارد جل .. اكتشاف مقبرة غريبة عمرها 2300 عام لجثث بأيدٍ مقيدة

3 وزراء ومفتي الجمهورية ومحافظ الشرقية يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق

وزير الري: على المزارعين ومستخدمي المياه تطهير المساقى الخصوصية بمعرفتهم

رفقة زوجها.. مي كساب تستعرض جمالها

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

