جاتوزو يبدأ مشواره مع منتخب إيطاليا باستبعاد 4 لاعبين قبل مواجهة إستونيا

اتخذ جينارو جاتوزو، المدير الفني الجديد لمنتخب إيطاليا، قرارًا مفاجئًا باستبعاد 4 لاعبين من قائمته النهائية لمباراة إستونيا، التي تقام مساء اليوم الجمعة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

قائمة المستبعدين

قرر جاتوزو استبعاد الحارس كارنيسيكي، إلى جانب الثلاثي جيوفاني ليوني، دانييل مالديني، وفابيان، حيث أكد موقع "توتوميركاتو" الإيطالي أن الرباعي لن يتواجد حتى على مقاعد البدلاء، وسيكتفون بمتابعة اللقاء من المدرجات.

بقاء المستبعدين مع المعسكر

ورغم هذا الاستبعاد، أشار التقرير إلى أن اللاعبين الأربعة سيواصلون التواجد رفقة المنتخب في المعسكر، استعدادًا للمباراة الثانية يوم الإثنين المقبل، ضمن مشوار التصفيات.

الرهان على الهجوم الشاب

ومن المتوقع أن يعتمد جاتوزو في مباراته الرسمية الأولى على رأس القيادة الفنية للأزوري على الثنائي مويس كين وماتيو ريتيجي في خط الهجوم، في محاولة لبداية قوية أمام إستونيا تعكس شخصية المدرب الجديد ورغبته في فرض أسلوبه منذ البداية.