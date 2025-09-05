قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحضري يرفض طلب وزير الرياضة للصلح مع حسام حسن.. نجم الأهلي السابق يكشف
وزير الأوقاف ينعى مقيم شعائر ويوجه بإعانة عاجلة لأسرته
الأعلى منذ 7 أشهر.. توسع إنتاج شركات القطاع الخاص في دبي خلال أغسطس الماضي
شعبة الدواء: لدينا نقص في 200 نوع.. وياسمين عز: الشركات تضغط لرفع الأسعار
رابط سريع .. نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الجامعات 2025 خلال 72 ساعة
بعد 7 أشهر زواج.. تطعن زوجها للخلاف على مصروف البيت بالمحلة| القصة الكاملة
قيادي بمستقبل وطن: رفض مصر لتصريحات نتنياهو يؤكد أنها ستظل حصنا لفلسطين
برلماني: مصر متمسكة بثوابتها ومعبر رفح لن يكون بوابة لتهجير الفلسطينيين
جلسة نقاش لوزير الخارجية مع كبار رجال الأعمال وقيادات غرفة التجارة في قبرص
أحمد موسي يطلق هاشتاج عاش الجيش المصري عاش
أحمد موسى يطالب المصريين بالتفاعل مع هاشتاج #عاش_الجيش_المصري_عاش
من 1350 لـ 2000 جنيه بدل مخاطر مهن لأصحاب المهن الطبية .. تعرف عليهم
قيادي بمستقبل وطن: مصر درع الأمة العربية ولن تقبل بتهجير الفلسطينيين

محمد الشعراوي

أكد محمود تمّام، أمين مساعد العمل الجماهيري المركزي بحزب مستقبل وطن، أن التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح تمثل استفزازًا فجًا وعدوانًا جديدًا على الحقوق العربية والإسلامية، ومحاولة بائسة لتصفية القضية الفلسطينية عبر بوابة التضليل السياسي.

وقال تمّام إن مصر الدولة والشعب والقيادة، لا يمكن أن تقبل أو تسمح بمثل هذه المخططات، مشددًا على أن تاريخ مصر شاهد على أنها كانت دائمًا الدرع الذي يحمي القضية الفلسطينية، والسند الذي يقف مع الشعب الفلسطيني في مواجهة محاولات التهجير أو الإبادة أو فرض الأمر الواقع.

وأضاف أن هذه التصريحات تعكس إفلاس المشروع الإسرائيلي الذي فشل عسكريًا وسياسيًا في غزة، فلجأ إلى تصدير أزماته الداخلية عبر طرح أوهام التهجير، مؤكدًا أن مصر ومعها الشعوب العربية وأحرار العالم سيقفون سدًا منيعًا أمام هذه المحاولات، ولن يسمحوا بتحويل المعاناة الإنسانية للفلسطينيين إلى ورقة سياسية للابتزاز.

واختتم تمّام بتجديد موقف حزب مستقبل وطن الداعم للحق الفلسطيني، ولإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا كل القوى السياسية والمجتمعية العربية إلى وحدة الصف وتكثيف الجهود الشعبية والإنسانية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة.

