زيلينسكي يدعو بوتين لزيارة كييف

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاجتماع في موسكو بأنه لا يمكنه القبول بها ولكن بإمكان بوتين المجيء إلى كييف.

وكان الرئيس الروسي بوتين في وقت سابق من أمس الجمعة قد دعا أن يسافر زيلينسكي إلى موسكو ووعد بـ"توفير الأمن".

ومن جانبه، رد زيلينسكي في مقابلة مع مارثا راداتز، كبيرة مراسلي الشؤون العالمية في شبكة ABC: "بإمكانه المجيء إلى كييف".

وقال أيضا : "لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلدي يتعرض للقصف الصاروخي والهجمات يوميا، لا أستطيع الذهاب إلى عاصمة هذا الإرهابي"، وذكر أن بوتين "يتفهم" هذا.

واتهم نظيره الروسي بـ"التلاعب بالولايات المتحدة" ومحاولة تأجيل الاجتماع عبر اقتراح شروط "غير مقبولة".

وأكد زيلينسكي أن مقترحه لبوتين لا يزال كما هو، وقال: "عليه أن يأتي إلى كييف".