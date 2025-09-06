جديدة ومختلفة… طريقة عمل ماك آند تشيز بالسجق

ماك آند تشيز بالسجق من الأطباق التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص وعلى الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و غير تقليدي و يمكنك تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل.

قدمت الشيف غادة جميل، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل ماك آند تشيز بالسجق، فيما يلي..



مقادير ماك آند تشيز بالسجق

● مكرونة مسلوقة

● زبدة

● دقيق

● لبن

● ملح

● جوزة الطيب

● جبنة شيدر

● سجق بلدي

● لون طعام أصفر



طريقة تحضير ماك آند تشيز بالسجق

في وعاء يشوح السجق مع الزبدة حتي النضج ثم يرفع في طبق

ثم في نفس الوعاء يشوح الزبدة مع الدقيق ثم يضاف اللبن وجوزة الطيب والملح

ثم تضاف الجبنة الشيدر ولون الطعام

ثم تضاف المكرونة المسلوقة والسجق

وتقدم ساخنة