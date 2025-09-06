قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

أحمد عبد الباسط يثير الجدل بشأن مباراة المنتخب بكأس العرب..تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي أحمد عبد الباسط سؤالا مثيرا بشأن مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط:"النهاردة منتخب مصر المشارك في بطولة كأس العرب يواجه تونس وديا الساعة 8.. إيه توقعاتكم؟".

ويخوض منتخب مصر الثاني بقيادة مديره الفني حلمي طولان، في السادسة مساء اليوم، أولى مبارياته الودية عندما يلتقي مع نظيره منتخب تونس على ملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. وتأتي المواجهة ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس العرب قطر 2025، التي تنطلق في ديسمبر المقبل.

معسكر مغلق في الإسماعيلية

وكان المنتخب قد دخل معسكرًا مغلقًا منذ الاثنين الماضي بمدينة الإسماعيلية، وهو أول معسكر رسمي منذ تشكيله، ويتخلله خوض مباراتين وديتين أمام تونس، حيث تقام الثانية يوم الثلاثاء المقبل مع ختام المعسكر.

أهداف الجهاز الفني

يركز حلمي طولان وجهازه المعاون على استغلال ودية تونس لاختبار مدى استيعاب اللاعبين للأسلوب الخططي الذي سيتم اعتماده خلال المرحلة المقبلة. وينوي المدير الفني منح فرصة المشاركة لجميع اللاعبين بالتناوب في المباراتين، بهدف تكوين تصور شامل عن إمكانيات العناصر المختارة.

مزيج من الخبرة والشباب

حرص الجهاز الفني على اختيار مجموعة متوازنة تضم عناصر خبرة إلى جانب لاعبين شباب مميزين، بما يحقق الانسجام المطلوب. كما استعان طولان ببعض المحترفين في الخارج، من بينهم محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، وأكرم توفيق المحترف بصفوف الشمال القطري، في محاولة لزيادة قوة التشكيل وإضفاء عمق فني على المجموعة.
 

مشاركة في كأس العرب 2025
 

يستعد منتخب مصر الثاني للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025. وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب في المجموعة الثالثة بجواره منتخبات الأردن والإمارات، بالإضافة إلى الفائز من المواجهة التأهيلية بين الكويت وموريتانيا.

محطة إعداد مهمة

تمثل التجربة الودية أمام تونس اختبارًا جادًا للمنتخب الجديد، وفرصة لبناء هوية فنية واضحة قبل الدخول في المنافسات الرسمية. كما يسعى طولان إلى تكوين قاعدة من اللاعبين القادرين على تمثيل مصر بصورة مشرفة في البطولة العربية المقبلة

منتخب مصر كاس العالم كاس العرب

