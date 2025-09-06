الحبس وغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه لمن يحرم المرأة من ميراثها.. تفاصيل

جرائم الميراث.. أحد أخطر المشكلات الاجتماعية الصعبة التى تواجه المجتمع وتتسبب فى تفتيت وتفكك الأسر وذلك من خلال حرمان المرأة من ميراثها.

و لازالت الدولة تسير نحو مستقبل أفضل في مواجهة عملية التمييز ضد المرأة، وذلك من خلال تحقيق خطوات هامة نحو تحقيق المساواة في الحقوق.

ونتيجة تعرض المرأة لكثير من جرائم حرمانها من الميراث من قبل أخواتها او أحد أفراد عائلتها ، حرصت الحكومة بتوجيهات مستمرة من الرئيس السيسي علي دعم المرأة في حصولها علي كافة حقوقها، ولهذا وضع قانون المواريث وفقا لآخر تعديلاته عقوبات لمواجهة الممتنعين عن تسليم المرأة ميراثها.

عقوبة حرمان المرأة من ميراثها في القانون



نصت المادة (49) من قانون المواريث،على أنه: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أي من الورثة الشرعيين”.



وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة.