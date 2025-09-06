قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بلدنا مرفوعة الراية .. أحمد موسى يعلق على تصدر هاشتاج عاش الجيش المصري عاش إكس
30 دقيقة.. التعادل السلبي يسيطر على مباراة منتخي مصر وتونس وديا
أفشة يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى تونس
تقرير: مسؤول إسرائيلي سابق متورط في قضية اختطاف أطفال تضرب ألمانيا
أحمد موسى: نتنياهو اعترف بإغلاق الجانب الفلسطيني لمعبر رفح.. ومصر لن تسمح بالتهجير
عاش الجيش المصري عاش يتصدر إكس.. وأحمد موسى: لن نفتح معبرنا للتهجير
أحمد موسى : مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة
خارجية النواب: بيان الخارجية المصرية يعكس إدراكًا استراتيجيًا لخطورة التهجير القسري للفلسطينيين
مصر تتوج بلقب البطولة العربية والأفريقية للسباحة بالزعانف في تونس
خصم رصيد عداد الكهرباء الكارت كاملًا في 3 حالات
بفستان أبيض.. أحدث ظهور لـ سارة سلامة
أحمد موسى: مخطط نتنياهو لن ينجح تحت أي ظرف.. ومصر لديها الرؤية كاملة
محافظات

تايمز: شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية عالميًة في نوفمبر 2025

جنوب سيناء
جنوب سيناء
ايمن محمد

 اختارت صحيفة "تايمز" البريطانية مدينة شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية عالمية لشهر نوفمبر 2025، تقديرًا لمقوماتها الطبيعية الفريدة وكونها وجهة مثالية للغوص خلال هذا الشهر، حيث تتميز مياه البحر الأحمر بصفائها وتنوعها البيولوجي في إنجاز جديد للسياحة المصرية،

و​أرجع الدكتور  خالد مبارك محافظ حنوب سيناء هذا التصنيف العالمي إلى جهود الدولة المصرية وجميع مؤسساتها، ضمن استراتيجية 2030، التي أسفرت عن تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وإطلاق حملات ترويجية دولية.

 ويؤكد هذا الإنجاز أن شرم الشيخ تعد نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

جنوب سيناء شرم الشيخ السياحة تصنيف التايمز

