تايمز: شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية عالميًة في نوفمبر 2025

اختارت صحيفة "تايمز" البريطانية مدينة شرم الشيخ ضمن قائمة أجمل 20 وجهة سياحية عالمية لشهر نوفمبر 2025، تقديرًا لمقوماتها الطبيعية الفريدة وكونها وجهة مثالية للغوص خلال هذا الشهر، حيث تتميز مياه البحر الأحمر بصفائها وتنوعها البيولوجي في إنجاز جديد للسياحة المصرية،

و​أرجع الدكتور خالد مبارك محافظ حنوب سيناء هذا التصنيف العالمي إلى جهود الدولة المصرية وجميع مؤسساتها، ضمن استراتيجية 2030، التي أسفرت عن تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات، وإطلاق حملات ترويجية دولية.

ويؤكد هذا الإنجاز أن شرم الشيخ تعد نموذجًا للتعاون بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.